Коронавірус: 4 області можуть виключити з Зеленої зони

09:00 06 серпень Київ, Україна

Відразу чотири області можуть бути виведені з Зеленої зони по коронавірус. Це питання буде розглядатися в найближчу п'ятницю.

А вже з понеділка карантин можуть посилити в Рівненській, Хмельницькій, Чернігівській та Харківській областях. Зараз вони знаходяться в зеленій зоні.

Про це повідомив Тимофій Милованов в Facebook, директор Київської школи економіки, яка допомагає МОЗ з аналітикою по COVID-19.

За його словами, в цих областях п'ять днів поспіль зростає число хворих коронавірусів.

"Уже з понеділка чотири нові області можуть перестати бути зеленими ... Йдеться про Рівненській, Хмельницькій, Чернігівській та Харківській областях, де вже 5 днів поспіль перевищується принаймні один з встановлених урядом показників - коефіцієнт виявлення випадків інфікування або показник динаміки зростання ", - написав Милованов.

Він нагадав, що за рішенням національної комісії з питань техногенно-екологічної безпеки та надзвичайних ситуацій, адміністративно-територіальні одиниці (райони) в цих областях можуть отримати свій рівень епідемічної небезпеки, в залежності від їх стану поширення COVID-19 - від зеленого (низький) до червоного (високий рівень епідемічної небезпеки).

"Комісія буде збиратися в цю п'ятницю, а її рішення почне діяти з понеділка", - додав екс-міністр.

Раніше повідомлялося, що за станом на середу, 5 липня, в Україні до ослаблення карантину не готові 11 областей і Київ.