Коронавірус: 4 області можуть виключити з Зеленої зони

Відразу чотири області можуть бути виведені з Зеленої зони по коронавірус. Це питання буде розглядатися в найближчу п'ятницю.
А вже з понеділка карантин можуть посилити в Рівненській, Хмельницькій, Чернігівській та Харківській областях. Зараз вони знаходяться в зеленій зоні.
Про це повідомив Тимофій Милованов в Facebook, директор Київської школи економіки, яка допомагає МОЗ з аналітикою по COVID-19.
За його словами, в цих областях п'ять днів поспіль зростає число хворих коронавірусів.
Він нагадав, що за рішенням національної комісії з питань техногенно-екологічної безпеки та надзвичайних ситуацій, адміністративно-територіальні одиниці (райони) в цих областях можуть отримати свій рівень епідемічної небезпеки, в залежності від їх стану поширення COVID-19 - від зеленого (низький) до червоного (високий рівень епідемічної небезпеки).
"Комісія буде збиратися в цю п'ятницю, а її рішення почне діяти з понеділка", - додав екс-міністр.
Раніше повідомлялося, що за станом на середу, 5 липня, в Україні до ослаблення карантину не готові 11 областей і Київ.
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