Корона в світі: Україна займає 10 місце в Європі щодо добової кількості летальних випадків

10:07 12 квітень Київ, Україна





Всього в світі зафіксовано 136 641 901 випадок інфікування.



Від ускладнень, викликаних вірусом, померли вже 2 949 409 осіб, з них 8 010 за минулу добу. Згідно з даними дослідницького центру Worldometers , за минулу добу на планеті зафіксовано 632 509 нових випадків зараження COVID-19. Летальних випадків - 8 010.Всього в світі зафіксовано 136 641 901 випадок інфікування.Від ускладнень, викликаних вірусом, померли вже 2 949 409 осіб, з них 8 010 за минулу добу.



Побороли хворобу і вилікувалися 109,8 млн осіб.



У п'ятірці світових лідерів за кількістю заражень COVID-19 - США, Індія, Бразилія, Франція і Росія.



Україна знаходиться на 16-му місці світового рейтингу і на 8-му в Європі. Разом з тим слід зазначити, що Україна займає 12-у позицію серед інших держав за кількістю нових випадків коронавірусу за добу, а серед країн Європи - 5, по летальних випадках - 10-у і 4-у позицію відповідно.