Кому заборонено лікувати COVID-19 амбулаторно

17:28 07 жовтень Київ, Україна

 Людям, що входять до групи ризику, не можна лікувати коронавірусну інфекцію COVID-19 вдома, таким хворим підходить виключно лікарняне лікування.

Про це повідомила пресслужба Національної служби здоров'я України в середу, 7 жовтня.

Лікувати коронавірус в стаціонарі рекомендують пацієнтам з груп ризику, у яких:
  • важкі хронічні захворювання легенів і серцево-судинної системи;
  • ниркова недостатність;
  • імуносупресивні стани (первинний і вторинний імунодефіцити);
  • важкі алергічні захворювання або стани;
  • аутоімунні захворювання.
Також проходити лікування в лікарнях рекомендовано середньо-важким і важким хворим, у яких є такі симптоми:
  • задуха;
  • утруднене дихання;
  • кровохаркання;
  • шлунково-кишкові симптоми (нудота, блювота, діарея);
  • зміна психічного стану (сплутаність свідомості, загальмованість) і ін.
У НСЗУ додали, що пацієнти, у яких температура тіла вище 38 градусів, також повинні отримувати медичну допомогу в стаціонарі.
«Рішення про місце лікування приймає не пацієнт, а сімейний лікар. Або бригада ЕМД, яку викликають в разі різкого погіршення стану», - нагадали у відомстві.