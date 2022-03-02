Кому заборонено лікувати COVID-19 амбулаторно

17:28 07 жовтень Київ, Україна

Людям, що входять до групи ризику, не можна лікувати коронавірусну інфекцію COVID-19 вдома, таким хворим підходить виключно лікарняне лікування.



Про це повідомила пресслужба Національної служби здоров'я України в середу, 7 жовтня.



Лікувати коронавірус в стаціонарі рекомендують пацієнтам з груп ризику, у яких:

важкі хронічні захворювання легенів і серцево-судинної системи;

ниркова недостатність;

імуносупресивні стани (первинний і вторинний імунодефіцити);

важкі алергічні захворювання або стани;

аутоімунні захворювання.

Також проходити лікування в лікарнях рекомендовано середньо-важким і важким хворим, у яких є такі симптоми:

задуха;

утруднене дихання;

кровохаркання;

шлунково-кишкові симптоми (нудота, блювота, діарея);

зміна психічного стану (сплутаність свідомості, загальмованість) і ін.

У НСЗУ додали, що пацієнти, у яких температура тіла вище 38 градусів, також повинні отримувати медичну допомогу в стаціонарі.