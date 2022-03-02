Кому заборонено лікувати COVID-19 амбулаторно

Людям, що входять до групи ризику, не можна лікувати коронавірусну інфекцію COVID-19 вдома, таким хворим підходить виключно лікарняне лікування.
Про це повідомила пресслужба Національної служби здоров'я України в середу, 7 жовтня.
Лікувати коронавірус в стаціонарі рекомендують пацієнтам з груп ризику, у яких:
- важкі хронічні захворювання легенів і серцево-судинної системи;
- ниркова недостатність;
- імуносупресивні стани (первинний і вторинний імунодефіцити);
- важкі алергічні захворювання або стани;
- аутоімунні захворювання.
Також проходити лікування в лікарнях рекомендовано середньо-важким і важким хворим, у яких є такі симптоми:
- задуха;
- утруднене дихання;
- кровохаркання;
- шлунково-кишкові симптоми (нудота, блювота, діарея);
- зміна психічного стану (сплутаність свідомості, загальмованість) і ін.
У НСЗУ додали, що пацієнти, у яких температура тіла вище 38 градусів, також повинні отримувати медичну допомогу в стаціонарі.
Додати коментар (З'явиться після модерації)
Коментарі