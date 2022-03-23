Компанія Moderna змінила назву своєї COVID-вакцини

11:28 24 червня Київ, Україна

Вакцина компанії Moderna вказана на сайті Євроагентства лікарських засобів (EMA) з назвою Spikevax, відзначається, що раніше вона називалася COVID-19 Vaccine Moderna.

Про це повідомляє ЕМА.



Компанія поки не повідомляла про причини зміни назви препарату.



Всесвітня організація охорони здоров'я (ВООЗ) і Європейське агентство лікарських засобів схвалили для екстреного використання вакцину від коронавірусу, розроблену компанією Moderna. Заявлена ефективність препарату - 94,1%.



Spikevax містить молекулу, яка називається матричною РНК (мРНК) і передає інструкцію по отриманню білка з SARS-CoV-2, вірусу, що викликає COVID-19. Spikevax не містить самого вірусу і не може викликати COVID-19.