Комісаренко: до кінця 2021 року всі охочі українці будуть вакциновані

15:25 01 грудня Київ, Україна

Вакцинація населення в Україні добровільна, тому необхідно вичерпно інформувати людей про всі ризики і переваги такої процедури.



Про це сказав глава комісії з біобезпеки та біологічного захисту при РНБО, академік НАНУ Сергій Комісаренко.





"До кінця наступного року, я думаю, ми вже закінчимо вакцинацію всього населення України - тих, хто цього захоче. Нам потрібно провести правильну агітацію за те, що вакцини ефективні і що вони необхідні, щоб люди залишалися здоровими. На жаль, у нас ще є люди, які охоплені антивакцинною пропагандою і не хочуть вакцинуватися", - сказав він.

Комісаренко зазначив, що потрібно, щоб максимальна кількість людей вакцинувалась. Він також розповів, яка вакцина від коронавірусу більше підходить Україні.