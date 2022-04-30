Комісаренко: до кінця 2021 року всі охочі українці будуть вакциновані

Вакцинація населення в Україні добровільна, тому необхідно вичерпно інформувати людей про всі ризики і переваги такої процедури.
Про це сказав глава комісії з біобезпеки та біологічного захисту при РНБО, академік НАНУ Сергій Комісаренко.
"До кінця наступного року, я думаю, ми вже закінчимо вакцинацію всього населення України - тих, хто цього захоче. Нам потрібно провести правильну агітацію за те, що вакцини ефективні і що вони необхідні, щоб люди залишалися здоровими. На жаль, у нас ще є люди, які охоплені антивакцинною пропагандою і не хочуть вакцинуватися", - сказав він.
Комісаренко зазначив, що потрібно, щоб максимальна кількість людей вакцинувалась. Він також розповів, яка вакцина від коронавірусу більше підходить Україні.
"Я знаю, що деякі приватні фармацевтичні компанії ведуть переговори, зокрема, з Китаєм, про закупівлю китайської вакцини "Сінувак". Наскільки вона ефективна - китайці кажуть, що ефективна, але її клінічні випробування ще не завершені. Що стосується західних вакцин, мені більше подобається Moderna, в порівнянні з іншими вакцинами, наприклад, з Pfizer - вони практично однакові, але Pfizer вимагає, щоб зберігання вакцини відбувалося при дуже низьких температурах, -80 ...- 70 градусів. В Україні поки немає масової інфраструктури для підтримки такої температури при зберіганні. Moderna дозволяє зберігання при -20 градусах, а у нас навіть торгові мережі мають такі можливості", - сказав академік НАНУ.
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