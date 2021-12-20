Комаровський відповідає на запитання про новий штам Омікрон. Відео

Гуру молодих мам Євген Комаровський висловив свою думку про новий штам коронавірусу Омікрон, підкресливши, що вірус, як не дивно, становить небезпеку для людей із сильним імунітетом.
Медик нагадав, що саме в ПАР є дуже велика кількість ВІЛ-інфікованих. А для вірусу ослаблена імунна система – це ідеальне середовище для мутації.
«Якщо у людини в організмі немає взагалі ніяких антитіл, не потрібно мутувати вірус, він просто викликає хворобу. Якщо антитіл багато і вони нейтралізують, то вірус теж не може мутувати, він просто не може починати розмножуватися. Мутації відбуваються в організмі людей, у яких мало антитіл, і вони нечітко збігаються», – пояснив ситуацію лікар.
Комаровський розповів, чому так важливо зважати на особливості нового штаму. Виявляється, вірус особливо небезпечний для людей із добрим імунітетом.
«Як це не парадоксально, вірус в основному вбиває людей з хорошим імунітетом. Тому що процес стає аутоімунним, і людина гине від цього самого цитокінового шторму. Люди з імунодефіцитами хворіють, але не важко, але не можуть позбавитись вірусу місяцями», – повідомив заслужений лікар.
За словами медика, зараз ще неможливо сказати, чи небезпечніший Омікрон, наприклад, за Дельту. Але його відрізняє один симптом - це жахлива слабкість. Лікар зазначив, що через 10 днів медикам вдасться відповісти на більшість питань про новий штам Covid.
«Зараз немає відповіді на запитання – це взагалі небезпечніше чи ні? Теоретично, це має людству не пощастити, щоб одночасно виник вірус, який і розмножуватиметься краще за «Дельту», і важче переноситиметься», – резюмував Комаровський.
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