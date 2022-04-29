Комаровський про важливість носіння маски

20:31 30 листопада Київ, Україна

Особливість перебігу коронавірусної хвороби змусила переглянути ставлення до маски, як до засобу захисту, не тільки лікаря Євгена Комаровського, але і Всесвітню організацію охорони здоров'я.

Про це розповідає Євген Комаровський.



Щодо коронавірусу згодом з'ясувалася його дивна особливість - людина, хвора на ковід-19, дуже заразна до появи будь-яких симптомів. Тобто вірус найактивніше розмножується три дні - два дні до симптомів і ще день з появи перших ознак хвороби. Фактично людина, яка здається - собі і всім іншим - абсолютно здоровою, може активно поширювати вірус.



Кожен з нас може бути потенційно заразний

Саме тому, з урахуванням цієї особливості коронавірусу, Всесвітня організація охорони здоров'я принципово змінила своє ставлення до масок. Якщо неможливе підтримання соціальної дистанції в 2 метри між людьми, то маски повинні носити всі, тому що кожен з нас може бути потенційно заразний. Тому - будь ви в приміщенні або на вулиці - якщо відстань між людьми менше півтора метра, то маски обов'язкові для всіх. Зрозуміло, що якщо мама з дитиною виходять погуляти і пограти в пісочниці, і там нікого навколо немає, то їм не треба маски надягати, тому що вони і так в тісному контакті один з одним цілодобово.



Але маски потрібно носити правильно - будь-яка маска повинна закривати ніс. Одночасно потрібно розуміти, що маска - будь-яка, хоч марлева, хоч тканинна - не захищає вас від зараження, маска не дає вам заражати інших, зупиняючи краплі і мокроту. Не дає захворіти вам респіратор, як мінімум fpp2, але якщо люди в публічних місцях користуються респіраторами, то це повинні бути респіратори без клапана. Тому що клапан полегшує видих і дозволяє вам з легкістю заражати кого завгодно.