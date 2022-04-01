Комаровський про те, як уберегти себе від штаму дельта

12:46 05 липня Київ, Україна

Відомий дитячий педіатр Євген Комаровський розповів, як уберегтися від штаму дельта. На його думку, найголовніше - це утриматися від подорожей до країн, де поширений штам дельта, спілкуватися на свіжому повітрі, уникати замкнутих просторів, носити маски та найголовніше - вакцинуватися.



Дельта - це мутований штам вихідного коронавірусу, що відрізняється дуже високою заразністю. За різними джерелами, його заразність від 5 до 15 разів вище. Це говорить про те, що для виникнення хвороби потрібна менша доза. Умовно кажучи, щоб заразитися уханьським штамом, потрібно було вдихнути тисячі вірусних частинок, то для варіанту дельта і 100 вистачить.



Що відрізняє штам дельта, крім заразності?



Відрізняються симптоми. Є тенденція до того, що саме при штамі дельта частіше виникає головний біль, виражений біль в горлі, виражений нежить і частіше виникають проблеми з шлунково-кишковим трактом (болі в животі та іноді діарея).



З приводу тяжкості захворювання дані суперечливі. Є інформація про те, що ймовірність потрапити в реанімацію приблизно в два рази вища, ніж для «стандартного» коронавірусу.



Про що слід знати нам?



1. На сьогодні основні вакцини, принаймні, МРНК-вакцини (AstraZeneca, Johnson & Johnson), захищають від важкої форми хвороби, викликаної штамом дельта.



2. Пам'ятати про заходи захисту. А можемо ми захищатися двома способами:



По-перше, маски, особливо там, де замкнуте приміщення і купа людей;



По-друге, вентиляція. Спілкуватися виключно на свіжому повітрі, це дуже важливо при загрозі штаму дельта.



Тому, якщо хочете себе уберегти, не треба подорожувати туди, де поширений штам дельта. Обов'язково вакцинуйтеся, спілкуйтеся максимально на свіжому повітрі.



Якщо ви живете в країні, де цього штаму немає або його мало (наприклад, в Україні), то ви повинні розуміти: в умовах сучасного світу - подорожей і відкритих кордонів - це тимчасове явище. Скоро буде.