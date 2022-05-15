Колективний імунітет до COVID - це міф: в Оксфордському університеті пояснили чому

З огляду на те, що COVID-вакцина нездатна повністю зупинити вірус, а лише "загальмувати" інфікування, досягти колективного імунітету не представляється можливим.
Про це заявив директор Oxford Vaccine Group, професор Ендрю Поллард, повідомляє Evening Standart.
На думку професора, кампанія вакцинації від коронавірусу не повинна будуватися навколо "міфічної" ідеї досягнення колективного імунітету.
Крім цього, вчений вважає, що може з'явитися такий штам коронавірусу, який, ймовірно, краще буде передаватися саме серед вакцинованих людей.
Додати коментар (З'явиться після модерації)
Коментарі