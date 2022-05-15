Колективний імунітет до COVID - це міф: в Оксфордському університеті пояснили чому

10:23 11 серпня Київ, Україна

З огляду на те, що COVID-вакцина нездатна повністю зупинити вірус, а лише "загальмувати" інфікування, досягти колективного імунітету не представляється можливим.
 
Про це заявив директор Oxford Vaccine Group, професор Ендрю Поллард, повідомляє Evening Standart.
«Я думаю, що з цим варіантом «Дельта» ми знаходимося в ситуації, коли колективний імунітет неможливий, оскільки він [коронавірус] все ще заражає вакцинованих людей», - сказав він.
На думку професора, кампанія вакцинації від коронавірусу не повинна будуватися навколо "міфічної" ідеї досягнення колективного імунітету.
«Ми точно знаємо, що цей варіант «Дельта», як і раніше, буде інфікувати людей, які були вакциновані, і це дійсно означає, що кожен, хто все ще не вакцинувався, в будь-який момент може заразитися вірусом», - додав Поллард.
Крім цього, вчений вважає, що може з'явитися такий штам коронавірусу, який, ймовірно, краще буде передаватися саме серед вакцинованих людей.
«Це ще одна причина не будувати програму вакцинації навколо колективного імунітету», - зазначив професор.