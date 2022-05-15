Колективний імунітет до COVID - це міф: в Оксфордському університеті пояснили чому

10:23 11 серпня Київ, Україна

З огляду на те, що COVID-вакцина нездатна повністю зупинити вірус, а лише "загальмувати" інфікування, досягти колективного імунітету не представляється можливим.

Про це заявив директор Oxford Vaccine Group, професор Ендрю Поллард, повідомляє Evening Standart.

«Я думаю, що з цим варіантом «Дельта» ми знаходимося в ситуації, коли колективний імунітет неможливий, оскільки він [коронавірус] все ще заражає вакцинованих людей», - сказав він.

На думку професора, кампанія вакцинації від коронавірусу не повинна будуватися навколо "міфічної" ідеї досягнення колективного імунітету.

«Ми точно знаємо, що цей варіант «Дельта», як і раніше, буде інфікувати людей, які були вакциновані, і це дійсно означає, що кожен, хто все ще не вакцинувався, в будь-який момент може заразитися вірусом», - додав Поллард.

Крім цього, вчений вважає, що може з'явитися такий штам коронавірусу, який, ймовірно, краще буде передаватися саме серед вакцинованих людей.