Колективна вакцинація дала хороший показник: алгоритм запису

16:02 24 червня Київ, Україна

Колективна вакцинація персоналу компаній дала несподівано хороший показник: за два неповних дні медики прищепили майже 6 000 осіб.

Про це повідомили в Міністерстві охорони здоров'я.

На сьогодні на вакцинацію записані 255705 осіб з 1690 компаній.



Щеплення роблять вакциною Comirnaty від Pfizer-BioNTech.



Колективи вакцинують в кожному регіоні України в тій послідовності, в якій вони записувалися через контакт-центр МОЗ.



У МОЗ оголосили про можливість масової COVID-вакцинації співробітників в квітні поточного року. Скористатися можливістю можуть як державні, так і приватні компанії.



Для того, щоб записатися в чергу на вакцинацію, компанія повинна виконати низку умов:

залишити заявку через контакт-центр;

визначити відповідальну контактну особу з питань вакцинації;

скласти поіменні списки охочих вакцинуватися;

забезпечити приміщення для вакцинації і медичного спостереження після вакцинації згідно з вимогами МОЗ;

забезпечити дотримання санітарних норм і наявність засобів захисту і санітайзеру в місці вакцинації.

В останній місяць в Україні істотно прискорилися темпи вакцинації всіх груп населення. В країні зробили вже понад 2 млн щеплень, понад 400 тисяч людей повністю вакциновані.