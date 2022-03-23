Колективна вакцинація дала хороший показник: алгоритм запису

Колективна вакцинація персоналу компаній дала несподівано хороший показник: за два неповних дні медики прищепили майже 6 000 осіб.
Про це повідомили в Міністерстві охорони здоров'я.
На сьогодні на вакцинацію записані 255705 осіб з 1690 компаній.
Щеплення роблять вакциною Comirnaty від Pfizer-BioNTech.
Колективи вакцинують в кожному регіоні України в тій послідовності, в якій вони записувалися через контакт-центр МОЗ.
У МОЗ оголосили про можливість масової COVID-вакцинації співробітників в квітні поточного року. Скористатися можливістю можуть як державні, так і приватні компанії.
Для того, щоб записатися в чергу на вакцинацію, компанія повинна виконати низку умов:
- залишити заявку через контакт-центр;
- визначити відповідальну контактну особу з питань вакцинації;
- скласти поіменні списки охочих вакцинуватися;
- забезпечити приміщення для вакцинації і медичного спостереження після вакцинації згідно з вимогами МОЗ;
- забезпечити дотримання санітарних норм і наявність засобів захисту і санітайзеру в місці вакцинації.
В останній місяць в Україні істотно прискорилися темпи вакцинації всіх груп населення. В країні зробили вже понад 2 млн щеплень, понад 400 тисяч людей повністю вакциновані.
Додати коментар (З'явиться після модерації)
Коментарі