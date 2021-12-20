Кількість хворих коронавірусів в Україні зростає

13:09 08 липень Київ, Україна

За добу в Україні зафіксовано 807 нових випадків коронавирусной хвороби, 23 людини померло, 926 одужали.

Про це свідчать дані ЦОЗ станом на ранок середи, 8 липня.

Всього за весь час пандемії в Україні захворіло 50 414 осіб, з них 23 119 одужали, летальних випадків - 1306.

На даний момент випадки коронавирусной хвороби виявлені:

Вінницька область - 2002 сталася;

Волинська область - 2825 випадків;

Дніпропетровська область - 1120 випадків;

Донецька область - 713 випадків;

Житомирська область - 1484 випадки;

Закарпатська область - 3533 випадки;

Запорізька область - 599 випадків;

Івано-Франківська область - 2797 випадків;

Кіровоградська область - 664 випадки;

м.Київ - 5 779 випадків;

Київська область - 2853 випадки;

Львівська область - 6562 випадки;

Луганська область - 87 випадків;

Миколаївська область - 463 випадки;

Одеська область - 1984 випадки;

Полтавська область - 326 випадків;

Рівненська область - 4304 випадки;

Сумська область - 323 випадки;

Тернопільська область - 2142 випадки;

Харківська область - 2466 випадків;

Херсонська область - 201 випадок;

Хмельницька область - 863 випадки;

Чернівецька область - 5051 випадок;

Черкаська область - 695 випадків;

Чернігівська область - 578 випадків.

Дані з тимчасово окупованих територій АР Крим, Донецької, Луганської областей і міста Севастополя відсутні.