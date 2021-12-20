Кількість хворих коронавірусів в Україні зростає

13:09 08 липень Київ, Україна

За добу в Україні зафіксовано 807 нових випадків коронавирусной хвороби, 23 людини померло, 926 одужали.

Про це свідчать дані ЦОЗ станом на ранок середи, 8 липня.

Всього за весь час пандемії в Україні захворіло 50 414 осіб, з них 23 119 одужали, летальних випадків - 1306.

На даний момент випадки коронавирусной хвороби виявлені:

  • Вінницька область - 2002 сталася;
  • Волинська область - 2825 випадків;
  • Дніпропетровська область - 1120 випадків;
  • Донецька область - 713 випадків;
  • Житомирська область - 1484 випадки;
  • Закарпатська область - 3533 випадки;
  • Запорізька область - 599 випадків;
  • Івано-Франківська область - 2797 випадків;
  • Кіровоградська область - 664 випадки;
  • м.Київ - 5 779 випадків;
  • Київська область - 2853 випадки;
  • Львівська область - 6562 випадки;
  • Луганська область - 87 випадків;
  • Миколаївська область - 463 випадки;
  • Одеська область - 1984 випадки;
  • Полтавська область - 326 випадків;
  • Рівненська область - 4304 випадки;
  • Сумська область - 323 випадки;
  • Тернопільська область - 2142 випадки;
  • Харківська область - 2466 випадків;
  • Херсонська область - 201 випадок;
  • Хмельницька область - 863 випадки;
  • Чернівецька область - 5051 випадок;
  • Черкаська область - 695 випадків;
  • Чернігівська область - 578 випадків.

Дані з тимчасово окупованих територій АР Крим, Донецької, Луганської областей і міста Севастополя відсутні.