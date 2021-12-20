Кількість хворих коронавірусів в Україні зростає

За добу в Україні зафіксовано 807 нових випадків коронавирусной хвороби, 23 людини померло, 926 одужали.
Про це свідчать дані ЦОЗ станом на ранок середи, 8 липня.
Всього за весь час пандемії в Україні захворіло 50 414 осіб, з них 23 119 одужали, летальних випадків - 1306.
На даний момент випадки коронавирусной хвороби виявлені:
- Вінницька область - 2002 сталася;
- Волинська область - 2825 випадків;
- Дніпропетровська область - 1120 випадків;
- Донецька область - 713 випадків;
- Житомирська область - 1484 випадки;
- Закарпатська область - 3533 випадки;
- Запорізька область - 599 випадків;
- Івано-Франківська область - 2797 випадків;
- Кіровоградська область - 664 випадки;
- м.Київ - 5 779 випадків;
- Київська область - 2853 випадки;
- Львівська область - 6562 випадки;
- Луганська область - 87 випадків;
- Миколаївська область - 463 випадки;
- Одеська область - 1984 випадки;
- Полтавська область - 326 випадків;
- Рівненська область - 4304 випадки;
- Сумська область - 323 випадки;
- Тернопільська область - 2142 випадки;
- Харківська область - 2466 випадків;
- Херсонська область - 201 випадок;
- Хмельницька область - 863 випадки;
- Чернівецька область - 5051 випадок;
- Черкаська область - 695 випадків;
- Чернігівська область - 578 випадків.
Дані з тимчасово окупованих територій АР Крим, Донецької, Луганської областей і міста Севастополя відсутні.
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