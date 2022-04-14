Кількість хворих на COVID в Україні на 19 листопада

За добу в Україні встановлено антирекорд за кількістю нових випадків коронавірусної хвороби - 13 357 і за кількістю летальних випадків - 257 осіб.
Також за минулу добу:
🔴госпіталізовано - 1531 особа;
🔴летальних випадків - 257 - рекордна кількість;
🔴одужало - 7400 осіб;
🔴зроблено тестувань за добу - 65 402 (в тому числі методом ПЛР - 40 585, методом ІФА - 24 817).
За весь час пандемії в Україні:
🔵захворіло - 583 510 осіб;
🔵одужало - 266 479 осіб;
🔵летальних результатів - 10 369;
🔵проведено ПЛР-тестів - 4062868.
Також за минулу добу:
🔴госпіталізовано - 1531 особа;
🔴летальних випадків - 257 - рекордна кількість;
🔴одужало - 7400 осіб;
🔴зроблено тестувань за добу - 65 402 (в тому числі методом ПЛР - 40 585, методом ІФА - 24 817).
За весь час пандемії в Україні:
🔵захворіло - 583 510 осіб;
🔵одужало - 266 479 осіб;
🔵летальних результатів - 10 369;
🔵проведено ПЛР-тестів - 4062868.
"За останню добу найбільша кількість підтверджених випадків зареєстрована в місті Київ (1348), Дніпропетровській (1128), Київській (786), Запорізькій (748) і Черкаській (726) областях", - додав глава МОЗ.
Кількість захворювань в регіонах:
📍місто Київ - 55203 випадки;
📍Вінницька область - 14 532 випадки;
📍Волинська область - 20 150 випадків;
📍Дніпропетровська область - 25 028 випадків;
📍Донецька область - 18 790 випадків;
📍Житомирська область - 24 542 випадки;
📍Закарпатська область - 20 463 випадки;
📍Запорізька область - 21 481 випадок;
📍Івано-Франківська область - 30 091 випадок;
📍Київська область - 27 347 випадків;
📍Кіровоградська область - 3931 випадок;
📍Луганська область - 5385 випадків;
📍Львівська область - 39 229 випадків;
📍Миколаївська область - 13 769 випадків;
📍Одеська область - 35 440 випадків;
📍Полтавська область - 16 935 випадків;
📍Рівненська область - 26 442 випадки;
📍Сумська область - 20 124 випадки;
📍Тернопільська область - 24 552 випадки;
📍Харківська область - 49 618 випадків;
📍Херсонська область - 7946 випадків;
📍Хмельницька область - 24 485 випадків;
📍Черкаська область - 15 759 випадків;
📍Чернівецька область - 29 612 випадків;
📍Чернігівська область - 12 656 випадків.
Дані з тимчасово окупованих територій АР Крим, Донецької, Луганської областей і міста Севастополя відсутні.
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