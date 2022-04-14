Кількість хворих на COVID в Україні на 19 листопада

13:29 19 листопада Київ, Україна

За добу в Україні встановлено антирекорд за кількістю нових випадків коронавірусної хвороби - 13 357 і за кількістю летальних випадків - 257 осіб.



Також за минулу добу:



🔴госпіталізовано - 1531 особа;

🔴летальних випадків - 257 - рекордна кількість;

🔴одужало - 7400 осіб;

🔴зроблено тестувань за добу - 65 402 (в тому числі методом ПЛР - 40 585, методом ІФА - 24 817).



За весь час пандемії в Україні:



🔵захворіло - 583 510 осіб;

🔵одужало - 266 479 осіб;

🔵летальних результатів - 10 369;

🔵проведено ПЛР-тестів - 4062868.



"За останню добу найбільша кількість підтверджених випадків зареєстрована в місті Київ (1348), Дніпропетровській (1128), Київській (786), Запорізькій (748) і Черкаській (726) областях", - додав глава МОЗ.



Кількість захворювань в регіонах:

📍місто Київ - 55203 випадки;

📍Вінницька область - 14 532 випадки;

📍Волинська область - 20 150 випадків;

📍Дніпропетровська область - 25 028 випадків;

📍Донецька область - 18 790 випадків;

📍Житомирська область - 24 542 випадки;

📍Закарпатська область - 20 463 випадки;

📍Запорізька область - 21 481 випадок;

📍Івано-Франківська область - 30 091 випадок;

📍Київська область - 27 347 випадків;

📍Кіровоградська область - 3931 випадок;

📍Луганська область - 5385 випадків;

📍Львівська область - 39 229 випадків;

📍Миколаївська область - 13 769 випадків;

📍Одеська область - 35 440 випадків;

📍Полтавська область - 16 935 випадків;

📍Рівненська область - 26 442 випадки;

📍Сумська область - 20 124 випадки;

📍Тернопільська область - 24 552 випадки;

📍Харківська область - 49 618 випадків;

📍Херсонська область - 7946 випадків;

📍Хмельницька область - 24 485 випадків;

📍Черкаська область - 15 759 випадків;

📍Чернівецька область - 29 612 випадків;

📍Чернігівська область - 12 656 випадків.



Дані з тимчасово окупованих територій АР Крим, Донецької, Луганської областей і міста Севастополя відсутні.