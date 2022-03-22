Кількість COVID-хворих зростає другий день: за добу виявили 937 нових випадків

09:22 24 червня Київ, Україна

За даними Міністерства охорони здоров'я, на ранок 24 червня в Україні зареєстровано 937 нових випадків COVID-19, госпіталізовано - 559 осіб.

Також за минулу добу:
🔹госпіталізовані - 559 осіб;
🔹летальних результатів - 58;
🔹одужали - 2471 особа;
🔹протестовано: методом ПЛР - 22 496 осіб, методом ІФА - 11 418 осіб, експрес-тестами - 20 429 осіб.
 
За весь час пандемії в Україні:
🔸захворіли - 2 231 914 осіб;
🔸одужали - 2 157 732 особи;
🔸летальних результатів - 52 181;
🔸проведено ПЛР-тестів - 10 739 672.
 
За останню добу найбільша кількість підтверджених випадків зареєстрована в місті Київ (223), Дніпропетровській (59), Харківській (57), Донецькій (51) та Київській (51) областях.
Кількість нових випадків COVID-19 в регіонах України:
  • Київ - 223
  • Вінницька область - 16
  • Волинська область - 24
  • Дніпропетровська область - 59
  • Донецька область - 51
  • Житомирська область - 17
  • Закарпатська область - 8
  • Запорізька область - 42
  • Івано-Франківська область - 14
  • Київська область - 51
  • Кіровоградська область - 15
  • Луганська область - 18
  • Львівська область - 48
  • Миколаївська область - 35
  • Одеська область - 30
  • Полтавська область - 18
  • Рівненська область - 26
  • Сумська область - 24
  • Тернопільська область - 6
  • Харківська область - 57
  • Херсонська область - 30
  • Хмельницька область - 49
  • Черкаська область - 33
  • Чернівецька область - 11
  • Чернігівська область - 32