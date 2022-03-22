Кількість COVID-хворих зростає другий день: за добу виявили 937 нових випадків

09:22 24 червня Київ, Україна

За даними Міністерства охорони здоров'я, на ранок 24 червня в Україні зареєстровано 937 нових випадків COVID-19, госпіталізовано - 559 осіб.



Також за минулу добу:

🔹госпіталізовані - 559 осіб;

🔹летальних результатів - 58;

🔹одужали - 2471 особа;

🔹протестовано: методом ПЛР - 22 496 осіб, методом ІФА - 11 418 осіб, експрес-тестами - 20 429 осіб.

За весь час пандемії в Україні:

🔸захворіли - 2 231 914 осіб;

🔸одужали - 2 157 732 особи;

🔸летальних результатів - 52 181;

🔸проведено ПЛР-тестів - 10 739 672.

За останню добу найбільша кількість підтверджених випадків зареєстрована в місті Київ (223), Дніпропетровській (59), Харківській (57), Донецькій (51) та Київській (51) областях.

Кількість нових випадків COVID-19 в регіонах України: