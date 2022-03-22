Кількість COVID-хворих зростає другий день: за добу виявили 937 нових випадків

За даними Міністерства охорони здоров'я, на ранок 24 червня в Україні зареєстровано 937 нових випадків COVID-19, госпіталізовано - 559 осіб.
Також за минулу добу:
🔹госпіталізовані - 559 осіб;
🔹летальних результатів - 58;
🔹одужали - 2471 особа;
🔹протестовано: методом ПЛР - 22 496 осіб, методом ІФА - 11 418 осіб, експрес-тестами - 20 429 осіб.
За весь час пандемії в Україні:
🔸захворіли - 2 231 914 осіб;
🔸одужали - 2 157 732 особи;
🔸летальних результатів - 52 181;
🔸проведено ПЛР-тестів - 10 739 672.
🔸захворіли - 2 231 914 осіб;
🔸одужали - 2 157 732 особи;
🔸летальних результатів - 52 181;
🔸проведено ПЛР-тестів - 10 739 672.
За останню добу найбільша кількість підтверджених випадків зареєстрована в місті Київ (223), Дніпропетровській (59), Харківській (57), Донецькій (51) та Київській (51) областях.
Кількість нових випадків COVID-19 в регіонах України:
- Київ - 223
- Вінницька область - 16
- Волинська область - 24
- Дніпропетровська область - 59
- Донецька область - 51
- Житомирська область - 17
- Закарпатська область - 8
- Запорізька область - 42
- Івано-Франківська область - 14
- Київська область - 51
- Кіровоградська область - 15
- Луганська область - 18
- Львівська область - 48
- Миколаївська область - 35
- Одеська область - 30
- Полтавська область - 18
- Рівненська область - 26
- Сумська область - 24
- Тернопільська область - 6
- Харківська область - 57
- Херсонська область - 30
- Хмельницька область - 49
- Черкаська область - 33
- Чернівецька область - 11
- Чернігівська область - 32
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