Кількість хворих на COVID-19 зросла на 50% за тиждень

За минулий тиждень в Україні зафіксували близько 37 тисяч нових випадків COVID-19, повідомив під час брифінгу головний державний санітарний лікар Ігор Кузін.
Також, за його словами, за останній тиждень на 48% зросла кількість тестувань на COVID-19.. За минулий тиждень їх зробили 139 тисяч разів. А динаміку зростання захворювань фіксують із початку липня.
У більш ніж 7 разів зросла захворюваність на COVID-19 за останній тиждень у Києві.
Також МОЗ змінило правила вакцинації від COVID-19, зокрема дозволили другий бустер для всіх та Pfizer для дітей віком від 5 років.
У більш ніж 7 разів зросла захворюваність на COVID-19 за останній тиждень у Києві.
Також МОЗ змінило правила вакцинації від COVID-19, зокрема дозволили другий бустер для всіх та Pfizer для дітей віком від 5 років.
Додати коментар (З'явиться після модерації)
Коментарі