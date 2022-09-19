Кількість хворих на COVID-19 зросла на 50% за тиждень

18:45 19 вересня Київ, Україна

За минулий тиждень в Україні зафіксували близько 37 тисяч нових випадків COVID-19, повідомив під час брифінгу головний державний санітарний лікар Ігор Кузін.
"Захворюваність на COVID-19 очікувано зростає і за минулий тиждень було виявлено майже 37 тисяч випадків захворювання, це на 50% більше, ніж ми реєстрували тижнем раніше, тоді було 24 тисячі випадків", - сказав Кузін.
Також, за його словами, за останній тиждень на 48% зросла кількість тестувань на COVID-19.. За минулий тиждень їх зробили 139 тисяч разів. А динаміку зростання захворювань фіксують із початку липня.

У більш ніж 7 разів зросла захворюваність на COVID-19 за останній тиждень у Києві.

Також МОЗ змінило правила вакцинації від COVID-19, зокрема дозволили другий бустер для всіх та Pfizer для дітей віком від 5 років.