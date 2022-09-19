Кількість хворих на COVID-19 зросла на 50% за тиждень

"Захворюваність на COVID-19 очікувано зростає і за минулий тиждень було виявлено майже 37 тисяч випадків захворювання, це на 50% більше, ніж ми реєстрували тижнем раніше, тоді було 24 тисячі випадків", - сказав Кузін.