Коли в Україні з'являться QR-коди вакцинації

13:36 29 липня Київ, Україна

Практика інших країн щодо QR-кодів про вакцинацію показала всі плюси і мінуси даного нововведення. І Україна обов'язково врахує їх і використає в своїй практиці.

Про це розповів головний санлікар Ігор Кузін.



"Ми розуміємо і бачимо на прикладі інших країн, що вакциновані отримують додаткові переваги або спрощений доступ до певних послуг, сервісів або, наприклад, відвідування публічних заходів. Основна ідея, яка використовувалася в інших державах, і яку, швидше за все, буде використовувати Україна - це максимальне використання внутрішнього цифрового сертифіката. Він повинен стати умовним пропуском", - говорить санлікар.



Він зазначив, що поки внутрішні сертифікати тільки тестуються і не відомо, "як це буде працювати на тому чи іншому рівні епідбезпеки". "Ми будемо це обмірковувати вже після завершення тестування. Це буде QR-код, який буде показувати, що людина вакцинована або перехворіла, або має негативний ПЛР або антиген-тест", - пояснив Кузін.



Він визнав, що в цьому питанні треба буде "зберегти баланс між правами людини", тим більше, що певна частина українців не може отримати вакцину через медичні протипоказання.