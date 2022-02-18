Китай заявив про випуск 1,6 млрд вакцин від коронавірусу

Китайські вчені повідомили про те, що мутації коронавірусу настільки незначні, що не знижують ефективність дії вакцин від Повідомляється, що Китай випустить 1,6 млрд вакцин, 600 з яких виготовлять до кінця 2020 року, а 1 млрд - протягом наступного - 2021. мутації коронавірусу настільки незначні,не знижують ефективність дії вакцин від COVID-19 Повідомляється, що Китай випустить 1,6 млрд вакцин, 600 з яких виготовлять до кінця 2020 року, а 1 млрдпротягом наступного - 2021.

Зафіксовані до теперішнього часу мутації коронавірусу є незначними і не здатні знизити ефективність розроблюваних проти нього вакцин. Про це в п'ятницю на пресконференції заявив глава Центру біотехнологій Міністерства науки та техніки КНР Чжан Сіньмінь.

"Після порівняння 60 тис. високоякісних дешифрованих послідовностей геному ми побачили велику кількість подібностей між ними. Рівень подібності, якщо говорити про послідовності нуклеотидів, становить понад 91,3%. Це говорить про те, що мутації протікають в рамках норми ", - вказав він.