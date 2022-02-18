Китай заявив про випуск 1,6 млрд вакцин від коронавірусу

Китайські вчені повідомили про те, що мутації коронавірусу настільки незначні, що не знижують ефективність дії вакцин від COVID-19. Повідомляється, що Китай випустить 1,6 млрд вакцин, 600 з яких виготовлять до кінця 2020 року, а 1 млрд - протягом наступного - 2021.
Зафіксовані до теперішнього часу мутації коронавірусу є незначними і не здатні знизити ефективність розроблюваних проти нього вакцин. Про це в п'ятницю на пресконференції заявив глава Центру біотехнологій Міністерства науки та техніки КНР Чжан Сіньмінь.
"У разі запуску у виробництво тестованих зараз вакцин вони зможуть успішно боротися з усіма послідовностями коронавірусу", - додав Чжан Сіньмінь.
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