Китай виявив коронавірус в креветках з Еквадору

20:30 10 липень Київ, Україна

Влада Китайської народної республіки повідомили, що виявили коронавірус в декількох партіях імпортованих охолоджених креветок. Про це повідомило Bloomberg.

Вірус був виявлений у партіях морепродуктів, поставлених з трьох фабрик в Еквадорі. На їхню продукцію вже накладена заборона. Вірус перебував як на упаковках, так і всередині них.
"Результат тесту не означає, що вірус є заразним, але він вказує на наявність недоліків в правилах безпеки компаній, що постачають харчові продукти", - сказав Бі Кексін, директор бюро з безпеки імпорту та експорту продуктів харчування в митному департаменті. "Митниця буде і далі посилювати контроль імпортованих продуктів холодного ланцюга", - запевнив він.
Нагадаємо, минулого місяця в Китаї вказали на те, що імпортований лосось міг бути винуватцем нового спалаху COVID-19 в Пекіні. Після цього супермаркети прибрали цю рибу з полиць. КНР тоді ж почала масове тестування імпорту холодної продуктів в портах і заблокував поставки з 23 м'ясних заводів в Бразилії, Великобританії, США та Німеччини, які повідомляли про інфекції серед робітників.