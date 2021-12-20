Китай виявив коронавірус в креветках з Еквадору

20:30 10 липень Київ, Україна

Влада Китайської народної республіки повідомили, що виявили коронавірус в декількох партіях імпортованих охолоджених креветок. Про це повідомило Bloomberg.



Вірус був виявлений у партіях морепродуктів, поставлених з трьох фабрик в Еквадорі. На їхню продукцію вже накладена заборона. Вірус перебував як на упаковках, так і всередині них.

"Результат тесту не означає, що вірус є заразним, але він вказує на наявність недоліків в правилах безпеки компаній, що постачають харчові продукти", - сказав Бі Кексін, директор бюро з безпеки імпорту та експорту продуктів харчування в митному департаменті. "Митниця буде і далі посилювати контроль імпортованих продуктів холодного ланцюга", - запевнив він.