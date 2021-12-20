Китай виявив коронавірус в креветках з Еквадору

Влада Китайської народної республіки повідомили, що виявили коронавірус в декількох партіях імпортованих охолоджених креветок. Про це повідомило Bloomberg.
Вірус був виявлений у партіях морепродуктів, поставлених з трьох фабрик в Еквадорі. На їхню продукцію вже накладена заборона. Вірус перебував як на упаковках, так і всередині них.
Нагадаємо, минулого місяця в Китаї вказали на те, що імпортований лосось міг бути винуватцем нового спалаху COVID-19 в Пекіні. Після цього супермаркети прибрали цю рибу з полиць. КНР тоді ж почала масове тестування імпорту холодної продуктів в портах і заблокував поставки з 23 м'ясних заводів в Бразилії, Великобританії, США та Німеччини, які повідомляли про інфекції серед робітників.
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