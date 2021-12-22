Китай висловив готовність експортувати в Україну кілька мільйонів доз ковід-вакцини

20:35 15 квітень Київ, Україна

Уряд Китаю гарантував найближчим часом узгодити експортну ліцензію на кілька мільйонів доз ковід-вакцини.

Про це повідомив заступник міністра закордонних справ України Євген Єнін на своїй сторінці в Facebook у четвер, 15 квітня.



За його словами, сьогодні українські дипломати провели політичні консультації з першим заступником міністра закордонних справ КНР Ле Юйченом.

Уряд КНР підтверджує готовність сприяти Україні в подоланні COVID-19, зокрема, шляхом узгодження експортної ліцензії на кілька мільйонів доз вакцини - написав Єнін.

Крім того, в уряді Китаю заявили, що не визнають спроби анексії Криму Росією. Також сторони домовилися про підготовку пакету рішень щодо лібералізації торгівлі між Україною і КНР.