Китай висловив готовність експортувати в Україну кілька мільйонів доз ковід-вакцини

Уряд Китаю гарантував найближчим часом узгодити експортну ліцензію на кілька мільйонів доз ковід-вакцини.
Про це повідомив заступник міністра закордонних справ України Євген Єнін на своїй сторінці в Facebook у четвер, 15 квітня.
За його словами, сьогодні українські дипломати провели політичні консультації з першим заступником міністра закордонних справ КНР Ле Юйченом.
За його словами, сьогодні українські дипломати провели політичні консультації з першим заступником міністра закордонних справ КНР Ле Юйченом.
Крім того, в уряді Китаю заявили, що не визнають спроби анексії Криму Росією. Також сторони домовилися про підготовку пакету рішень щодо лібералізації торгівлі між Україною і КНР.
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