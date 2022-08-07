Китай признался в замалчивании информации о Коронавирусе

18:17 17 травня Київ, Україна

Китайський епідеміолог Чжун Наньшан зізнався, що на початку епідемії Китай приховував весь масштаб поширення коронавірус, але стверджує, що вся подана стасістіка захворювання правдива.

Старший медичний радник китайського уряду і публічна особа боротьби Китаю проти COVID-19 Чжун Наньшань заявив, що влада міста Ухань , де виникла перша спалах коронавируса, спочатку замовчували ключові подробиці про масштаби спалаху захворювання. Уханьского влади тижнями повторювали, що доказів цьому немає, і називали спалах "запобіжної і контрольованою".

"У той час місцева влада не хотіла говорити правду. На самому початку (спалаху коронавируса - ред.) Вони мовчали, і тоді я сказав, що, можливо, у нас інфікується більша кількість людей", - сказав він.

Відзначається, що саме Наньшань, який прибув в Ухань 18 січня, через два дні публічно підтвердив, що COVID-19 може передаватися від людини до людини, в той час як влада це заперечували.



За його словами, підозри виникли після того, як офіційне число хворих в Ухані - 41 чоловік - не змінювалося протягом десяти днів, в той час як вже з'являлися дані про інфікованих за кордоном. Він заявив, що продовжував ставити питання місцевій владі, після чого вони "дуже неохоче" надали реальні дані: станом на 20 січня загальна кількість випадків COVID-19 в Ухані досягло 198 осіб, троє померли. Крім того, тоді ж стало відомо про зараження 13 медпрацівників.



Він визнав заниження кількості хворих на початковому етапі епідемії, але відкинув звинувачення в недостовірності офіційної статистики влади Китаю з коронавірусів.



"Так що ... з 23 січня, я думаю, всі дані ... будуть правильними", - додав Наньшань.



Нагадаємо, раніше в Китаї заявили, що готові до міжнародного розслідування походження коронавируса. Китайський посол в Берліні Ву Кен відкинув звинувачення в приховуванні походження вірусу.



Всесвітньої організації охорони здоров'я заявляли, що Китай не допускає їх експертів до участі в розслідуванні походження вірусу.