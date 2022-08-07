Китай признался в замалчивании информации о Коронавирусе

Китайський епідеміолог Чжун Наньшан зізнався, що на початку епідемії Китай приховував весь масштаб поширення коронавірус, але стверджує, що вся подана стасістіка захворювання правдива.
Старший медичний радник китайського уряду і публічна особа боротьби Китаю проти COVID-19 Чжун Наньшань заявив, що влада міста Ухань, де виникла перша спалах коронавируса, спочатку замовчували ключові подробиці про масштаби спалаху захворювання. Уханьского влади тижнями повторювали, що доказів цьому немає, і називали спалах "запобіжної і контрольованою".
Відзначається, що саме Наньшань, який прибув в Ухань 18 січня, через два дні публічно підтвердив, що COVID-19 може передаватися від людини до людини, в той час як влада це заперечували.
За його словами, підозри виникли після того, як офіційне число хворих в Ухані - 41 чоловік - не змінювалося протягом десяти днів, в той час як вже з'являлися дані про інфікованих за кордоном. Він заявив, що продовжував ставити питання місцевій владі, після чого вони "дуже неохоче" надали реальні дані: станом на 20 січня загальна кількість випадків COVID-19 в Ухані досягло 198 осіб, троє померли. Крім того, тоді ж стало відомо про зараження 13 медпрацівників.
Він визнав заниження кількості хворих на початковому етапі епідемії, але відкинув звинувачення в недостовірності офіційної статистики влади Китаю з коронавірусів.
"Так що ... з 23 січня, я думаю, всі дані ... будуть правильними", - додав Наньшань.
Нагадаємо, раніше в Китаї заявили, що готові до міжнародного розслідування походження коронавируса. Китайський посол в Берліні Ву Кен відкинув звинувачення в приховуванні походження вірусу.
Всесвітньої організації охорони здоров'я заявляли, що Китай не допускає їх експертів до участі в розслідуванні походження вірусу.
За його словами, підозри виникли після того, як офіційне число хворих в Ухані - 41 чоловік - не змінювалося протягом десяти днів, в той час як вже з'являлися дані про інфікованих за кордоном. Він заявив, що продовжував ставити питання місцевій владі, після чого вони "дуже неохоче" надали реальні дані: станом на 20 січня загальна кількість випадків COVID-19 в Ухані досягло 198 осіб, троє померли. Крім того, тоді ж стало відомо про зараження 13 медпрацівників.
Він визнав заниження кількості хворих на початковому етапі епідемії, але відкинув звинувачення в недостовірності офіційної статистики влади Китаю з коронавірусів.
"Так що ... з 23 січня, я думаю, всі дані ... будуть правильними", - додав Наньшань.
Нагадаємо, раніше в Китаї заявили, що готові до міжнародного розслідування походження коронавируса. Китайський посол в Берліні Ву Кен відкинув звинувачення в приховуванні походження вірусу.
Всесвітньої організації охорони здоров'я заявляли, що Китай не допускає їх експертів до участі в розслідуванні походження вірусу.
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