Китай відправив до України першу партію вакцини CoronaVac

12:37 25 березень Київ, Україна

В Україну вилетіла перша партія ковід-вакцини CoronaVac китайського виробництва.



Про це йдеться в повідомленні посольства України в Китаї.



"В Україні відправлено першу партію вакцин проти COVID-19 з Китаю. Завдяки наполегливим зусиллям Посольства, 25 березня ц.р. в Україну була відправлена перша партія з замовлених Україною 1,915 млн доз вакцини проти COVID-19 "CoronaVac" виробництва китайської компанії Sinovac Biotech. Зазначена інактивована вакцина, яка була 10 березня ц.р. зареєстрована МОЗ України, пройшла всі етапи клінічних досліджень, що офіційно підтвердило її ефективність і безпеку, широко застосовується для захисту населення від пандемії в КНР, Бразилії, Мексиці, Чилі, Туреччині, Індонезії, Таїланді, Малайзії та ін. Компанія Sinovac Biotech була заснована в 1999 році. І в цей час є світовим лідером в розробці і виробництві вакцин різних типів (гепатит A і Б, вітряна віспа, пташиний грип H5N1, свинячий грип H1N1, ентеровіруси і т.д.)", - йдеться в повідомленні.