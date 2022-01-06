Кіпр б'є рекорди з добової захворюваності на коронавірус. Уряд обмірковує нові карантинні обмеження

07:40 06 січень Київ, Україна

Кіпрська влада провела зустріч, на якій обговорили нові обмеження боротьби з Covid, показники якого в цей час є найвищими у світі на душу населення.



Президент Кіпру Нікос Анастасіадіс повинен був зустрітися з науковими радниками, щоб обговорити заходи, які можуть охоплювати відстрочення початку нового шкільного семестру та обмеження на церковні збори, оскільки острів готується відзначити Хрещення, ключову дату у грецькому православному релігійному календарі, у четвер.



Як і інші європейські країни, середземноморський острів постраждав від сплеску випадків зараження варіантом коронавірусу Omicron.



У вівторок у Республіці Кіпр було зареєстровано новий рекорд - 5 457 випадків захворювання за чисельності населення близько мільйона людей, що перевершило новорічний сплеск у 5048 випадків, який перевищив п'ять послідовних денних рекордних максимумів.



За даними AFP до публікації даних у вівторок, на Кіпрі було зафіксовано найвищий у світі рівень виявленої інфекції Covid на 100000 жителів за останні сім днів.



Він був лідером з 2505 випадками на 100 000 жителів, за ним слідують Данія (2117), Ірландія (1946), Греція (1762) та Франція (1680).

Очікується, що уряд Кіпру оголосить про нові обмеження найближчими днями.



Додаткові обмеження можуть бути накладені на нічні клуби та розважальні заклади.



Досі уряд неохоче розглядав можливість четвертої національної ізоляції.



4 січня Кіпр посилив правила в'їзду до своїх аеропортів.



Кожен, хто прибуває до Республіки Кіпр, має пред'явити негативний результат тесту ПЛР, проведений не пізніше ніж за 48 годин до вильоту.

Пасажири зобов'язані пройти тест ПЛР в аеропорту після прибуття власним коштом.

Компанії мають забезпечити, щоб 40% персоналу працювали віддалено.

Заборонено відвідування лікарень, а місткість спортивних стадіонів обмежена до 50%.

Минулого тижня міністр охорони здоров'я Міхаліс Хаджіпантелас повідомив журналістам, що зараз Омікрон є домінуючим штамом у суспільстві, на який припадає 80% випадків.



З початку пандемії у 2020 році в Республіці Кіпр офіційно зареєстровано 183 178 випадків коронавірусу та 646 смертей.



Носіння маски є обов'язковим для всіх віком від шести років у громадських місцях, як на відкритому повітрі, так і в приміщенні.

Співробітники, які пройшли подвійну вакцинацію, повинні проходити щотижневі тести, а особам, які не пройшли вакцинацію, забороняється відвідувати громадські заклади.