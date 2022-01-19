Київський університет публікує списки померлих від Covid-19 як мотивацію до вакцинації

18:33 18 січень Київ, Україна

Державний університет телекомунікацій вирішив мотивувати студентів та викладачів вакцинуватися, публікуючи списки померлих працівників.

Про це повідомляє Телеграм-канал студентів КНУ ім. Шевченка "Червоний Губер".



Канал публікує фото оголошення, в якому зазначається, що від Covid-19 померло троє викладачів закладу.



Згідно з оголошенням, всі три смерті датовані за 2020 та 2021 рік. Остання з них сталася 23 березня 2021 року.



Крім того, в оголошенні наведено статистику поширення коронавірусу в Україні.



Канал також опублікував відповідь адміністрації університету на запит щодо законності таких дій.. У ньому вказується, що «адміністрація університету не бачить у діях зазначеної особи порушень закону щодо розголошення персональних даних співробітників». Особою, нібито відповідальною за розповсюдження оголошень, студенти вважають директора Навчально-наукового інституту захисту інформації при університеті Віталія Савченка.

«Громадянська правоздатність фізичної особи виникає в момент її народження і припиняється в момент її смерті. Тому з огляду на положення Закону України «Про захист персональних даних» та Цивільного кодексу України інформація про померлу особу не є його персональними даними» – йдеться у повідомленні.

Також у ньому зазначено, що інформація про померлих працівників поширена з метою привернути увагу працівників та студентів Університету до проблеми вакцинації.