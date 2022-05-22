Киян вакцинуватимуть від COVID в автобусі

У жителів столиці з'явилася можливість зробити щеплення від коронавірусу в автобусі, переобладнаному під мобільний центр.
"Автобус" розташований біля станції метро Героїв Дніпра. Імунізація буде проводитися з 19 по 22 серпня 2021 року з 09:00 до 13:00. Охочі можуть зробити щеплення препаратами CoronaVac або AstraZeneca.
Про це повідомляє Оболонська райдержадміністрація в середу, 18 серпня.
Про це повідомляє Оболонська райдержадміністрація в середу, 18 серпня.
При цьому з собою необхідно мати документи (паспорт, ідентифікаційний код і мобільний телефон).
Нагадаємо, що в Україні 14% дорослих громадян отримали першу дозу COVID-вакцини. На сьогодні проблем з нестачею вакцин немає. Починаючи з липня вакцини в Україну прибувають щотижня.
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