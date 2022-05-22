Киян вакцинуватимуть від COVID в автобусі

14:05 18 серпня Киев, Украина

У жителів столиці з'явилася можливість зробити щеплення від коронавірусу в автобусі , переобладнаному під мобільний центр.

"Автобус" розташований біля станції метро Героїв Дніпра. Імунізація буде проводитися з 19 по 22 серпня 2021 року з 09:00 до 13:00. Охочі можуть зробити щеплення препаратами CoronaVac або AstraZeneca.



Про це повідомляє Оболонська райдержадміністрація в середу, 18 серпня.

"Біля станції метро Героїв Дніпра можна буде зробити щеплення проти COVID-19 в переобладнаному на мобільний центр автобусі", - сказано в повідомленні.

При цьому з собою необхідно мати документи (паспорт, ідентифікаційний код і мобільний телефон).



Нагадаємо, що в Україні 14% дорослих громадян отримали першу дозу COVID-вакцини. На сьогодні проблем з нестачею вакцин немає. Починаючи з липня вакцини в Україну прибувають щотижня.