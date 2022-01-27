Київ перевели в "помаранчеву зону": посилення карантинних заходів

Останнім часом захворюваність жителів столиці коронавірусною інфекцією значно зросла. За відповідними показниками Київ з наступного тижня переводиться в "помаранчеву зону". З цієї причини в місті діятимуть більш жорсткі карантинні обмеження.

Про це повідомив в п'ятницю, 11 вересня, мер міста Віталій Кличко.

Зокрема, з понеділка в Києві вводяться наступні обмеження:

проведення масових (культурних, спортивних, соціальних, релігійних та інших) заходів дозволено за участю не більше 220 осіб - 1 людина на 10 кв.м площі будівлі;

заборонена діяльність установ, що надають послуги з розміщення, - крім готелів;

відвідування групових занять в професійних і вищих навчальних закладах дозволено групами не більше 20 осіб;

проведення медустановами планових госпіталізацій теж тимчасово обмежено. Це не стосується надання медичної допомоги вагітним, новонародженим, пацієнтам з онкозахворюваннями, паліативним хворим та випадків, коли є ризик для життя пацієнта;

заборонена діяльність спортивних залів і фітнес-центрів, крім закладів, які можуть забезпечити відвідування не більше 1 людини на 10 кв.м приміщення;

заборонене приймання дітей до дитячих закладів оздоровлення та відпочинку - санаторіїв і таборів в столиці та передмісті;

перевезення пасажирів автомобільним і міським громадським транспортом здійснюється тільки в кількості 50% місць для сидіння.

Кличко звернувся до поліції з закликом відстежувати переміщення пацієнтів, які перебувають на самоізоляції.

Відзначимо, за минулу добу в Києві виявили рекордні 404 випадки коронавірусу.