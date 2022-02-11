Кожен десятий австралійський медпрацівник думав про самогубство під час пандемії.

17:08 11 лютий Київ, Україна

Австралійські вчені провели найбільше дослідження суїцидальних думок серед медичних працівників, в результаті якого з'ясувалося, що кожен десятий австралійський медпрацівник думав про самогубство чи членоушкодження під час пандемії.

Автори дослідження вивчили думки 8000 співробітників різних посад та професій, включаючи допоміжний персонал, прибиральниць, лікарів та медсестер.

Опитування показало, що 10% респондентів під час пандемії думали про членоушкодження або самогубство, але менше половини зверталися за допомогою до фахівця у галузі психічного здоров'я.

Ще до появи COVID-19 серед австралійських медичних працівників рівень самогубств був вищим, ніж у працівників інших професій, а поява коронавірусу посилила ситуацію.

Автори дослідження кажуть, що емоційне виснаження та вигоряння були звичайним явищем серед багатьох респондентів. Але неясно, як впливає стрес, що може призвести до більшої кількості медичних помилок, на якість догляду за пацієнтами.

Джорджина Лонерган, технолог ядерної медицини зі штату Вікторія, розповіла, що її робота була надзвичайно напруженою.

«Думаю, у всіх, хто працює у сфері охорони здоров'я, у цей непростий час є прихована тривога, — сказала вона.. У мене виразно був прихований неспокій, який посилився за останні пару років. У деякі дні просто дуже не хочеться приходити. Було кілька днів, коли я просто хотіла плакати дорогою на роботу від занепокоєння чи втоми».

Дослідження було опубліковано в середу в австралійському та новозеландському журналі Psychiatry.

Більшість Австралії продовжує боротися з хвилею інфекцій омікрон-варіанту. Дані уряду показали, що понад 3500 людей перебувають у лікарні з вірусом.

З початку пандемії в Австралії виявлено 2,4 мільйона випадків захворювання на коронавірус; За даними МОЗ, померли 4366 людей.