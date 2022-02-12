Карантинні зони в Україні. Оновлення

З 21 вересня в Україні діє нове епідемічне зонування. Державна комісія з питань техногенно-екологічної безпеки та надзвичайних ситуацій ділиться деталями:
У "червону" зону потрапили:
місто Чоп Закарпатської області;
Перемишлянський і Пустомитівський райони Львівської області;
місто Бережани, Заліщицький, Збаразький та Тернопільський райони Тернопільської області;
місто Славута і Волочиський район Хмельницької області;
місто Канів Черкаської області;
Герцаївський та Кельменецький райони Чернівецької області;
місто Ніжин і Носівський район Чернігівської області.
В "помаранчеву" зону потрапили:
Вінниця та Козятин Вінницької області;
місто Нововолинськ, Ківерцівський і Маневицький район Волинської області;
місто Коростень, Лугинський і Овруцький райони Житомирської області;
місто Ужгород, Рахівський і Ужгородський райони Закарпатської області;
Пологівський район Запорізької області;
міста Івано-Франківськ, Калуш і Коломия, Косівський, Рогатинський, Рожнятівський та Тисменицький район Івано-Франківської області;
місто Обухів, Києво-Святошинський і Баришівський райони Київської області;
Бродівський та Радехівський райони Львівської області;
місто Вознесенськ Миколаївської області;
міста Біляївка, Ізмаїл та Чорноморськ, Березовський, Бєлгородський, Іванівський, Ізмаїльський, Овідіопольський, Тарутинський і Татарбунарський райони Одеської області;
міста Дубно, Вараш і Острог, Демидівський, Здолбунівський, Костопільський, Млинівський та Рівненський район Рівненської області;
місто Суми Сумської області;
міста Тернопіль, Кременець і Чортків, Бережанський, Борщівський, Бучацький, Гусятинський, Зборівський, Козівський, Кременецький, Лановецький, Монастирський, Підволочиський, Підгаєцький, Теребовлянський, Чортківський і Шумський райони Тернопільської області;
міста Харків, Люботин і Великобурлуцький район Харківської області;
міста Хмельницький, Кам'янець-Подільський та Нетішин, Кам'янець-Подільський, Теофіпольський та Ярмолинецький райони Хмельницької області;
місто Сміла, Канівський, Корсунь-Шевченківський та Смоленський райони Черкаської області;
місто Чернівці, Вижницький, Глибоцький, Заставнівський, Кіцманський, Новоселицький та Сторожинецький райони Чернівецької області;
Борзнянський, Куликівський і Ніжинський райони Чернігівської області;
місто Київ.
У "червону" зону потрапили:
місто Чоп Закарпатської області;
Перемишлянський і Пустомитівський райони Львівської області;
місто Бережани, Заліщицький, Збаразький та Тернопільський райони Тернопільської області;
місто Славута і Волочиський район Хмельницької області;
місто Канів Черкаської області;
Герцаївський та Кельменецький райони Чернівецької області;
місто Ніжин і Носівський район Чернігівської області.
В "помаранчеву" зону потрапили:
Вінниця та Козятин Вінницької області;
місто Нововолинськ, Ківерцівський і Маневицький район Волинської області;
місто Коростень, Лугинський і Овруцький райони Житомирської області;
місто Ужгород, Рахівський і Ужгородський райони Закарпатської області;
Пологівський район Запорізької області;
міста Івано-Франківськ, Калуш і Коломия, Косівський, Рогатинський, Рожнятівський та Тисменицький район Івано-Франківської області;
місто Обухів, Києво-Святошинський і Баришівський райони Київської області;
Бродівський та Радехівський райони Львівської області;
місто Вознесенськ Миколаївської області;
міста Біляївка, Ізмаїл та Чорноморськ, Березовський, Бєлгородський, Іванівський, Ізмаїльський, Овідіопольський, Тарутинський і Татарбунарський райони Одеської області;
міста Дубно, Вараш і Острог, Демидівський, Здолбунівський, Костопільський, Млинівський та Рівненський район Рівненської області;
місто Суми Сумської області;
міста Тернопіль, Кременець і Чортків, Бережанський, Борщівський, Бучацький, Гусятинський, Зборівський, Козівський, Кременецький, Лановецький, Монастирський, Підволочиський, Підгаєцький, Теребовлянський, Чортківський і Шумський райони Тернопільської області;
міста Харків, Люботин і Великобурлуцький район Харківської області;
міста Хмельницький, Кам'янець-Подільський та Нетішин, Кам'янець-Подільський, Теофіпольський та Ярмолинецький райони Хмельницької області;
місто Сміла, Канівський, Корсунь-Шевченківський та Смоленський райони Черкаської області;
місто Чернівці, Вижницький, Глибоцький, Заставнівський, Кіцманський, Новоселицький та Сторожинецький райони Чернівецької області;
Борзнянський, Куликівський і Ніжинський райони Чернігівської області;
місто Київ.
В "жовту" зону потрапили:
міста Могилів-Подільський та Хмільник, Вінницький, Калинівський, Козятинський, Літинський, Тиврівський, Томашпільський та Хмельницький райони Вінницької області;
міста Луцьк та Володимир-Волинський, Горохівський, Іваничівський, Луцький, Любешівський, Любомльський, Рожищенський, Старовижівський, Турійський і Шацький райони Волинської області;
міста Житомир, Бердичів, Малин та Новоград-Волинський, Баранівський, Бердичівський, Ємільчинський, Житомирський, Коростенський, Коростишівський, Любарський, Попільнянський, Пулинський, Романовський, Ружинський, Хорошівський, Черняховський і Чудновський райони Житомирської області;
міста Берегове, Мукачево та Хуст, Берегівський, Великоберезнянський, Виноградівський, Іршавський, Міжгірський, Мукачівський, Перечинський, Свалявський і Тячівський райони Закарпатської області;
міста Запоріжжя, Бердянськ, Мелітополь і Токмак, Веселівський, Вільнянський, Гуляйпільський, Мелітопольський, Михайлівський і Оріхівський райони Запорізької області;
міста Болехів, Бурштин і Яремче, Богородчанський, Галицький, Городенківський, Долинський, Калуський, Коломийський, Надвірнянський, Снятинський і Тлумацький райони Івано-Франківської області;
міста Березань, Бориспіль, Бровари, Буча, Васильків, Ірпінь, Переяслав, Ржищів та Фастів, Білоцерківський, Бориспільський, Бородянський, Броварський, Васильківський, Вишгородський, Володарський, Іванківський, Кагарлицький, Макарівський, Миронівський, Обухівський, Таращанський, Фастівський і Яготинський райони Київської області;
міста Лисичанськ і Сіверськодонецьк, Біловодський, Марківський, Міловський, Станично-Луганський і Старобільський райони Луганської області;
міста Львів, Борислав, Дрогобич, Самбір, Стрий та Червоноград, Дзержинський, Городоцький, Дрогобицький, Жидачівський, Жовківський, Золочівський, Кам'янка-Бузький, Миколаївський, Самбірський, Сокальський та Яворівський райони Львівської області;
міста Миколаїв і Південноукраїнськ, Баштанський, Вітовський, Вознесенський і Казанківський райони Миколаївської області;
міста Одеса, Білгород-Дністровський, Подольськ, Теплодар і Південне, Арцизький, Білгород-Дністровський, Біляївський, Кілійський, Лиманський, Подільський, Роздільнянський, Савранський, Саратський і Ширяївський райони Одеської області;
місто Рівне, Березнівський, Володимирецький, Гощанський, Дубенський, Зарічненський, Корецький, Острозький, Радивилівський, Рокитнівський та Сарненський райони Рівненської області;
міста Конотоп, Лебедин і Ромни, Білопільський, Конотопський, Краснопільський, Кролевецький, Недригайлівський, Роменський, Середино-Будський, Сумський і Тростянецький райони Сумської області;
міста Ізюм, Лозова, Первомайський і Чугуїв, Балаклійський, Барвінківський, Богодухівський, Валківський, Вовчанський, Дергачівський, Зачепилівський, Зміївський, Золочівський, Ізюмський, Кегичівський, Коломацький, Красноградський, Краснокутський, Нововодолазький, Первомайський, Харківський, Чугуївський і Шевченківський райони Харківської області;
міста Старокостянтинів та Шепетівка, Білогірський, Віньковецький, Городоцький, Деражнянський, Дунаєвецький, Ізяславський, Кам'янець-Подільський, Летичівський, Новоушицький, Полонський, Славутський, Хмельницький, Чемеровецький та Шепетівський райони Хмельницької області;
міста Черкаси, Ватутіне, Золотоноша та Умань, Городищенський, Драбівський, Жашківський, Звенигородський, Золотоніський, Кам'янський, Катеринопільський, Лисянський, Маньківський, Уманський, Черкаський, Чигиринський та Шполянський райони Черкаської області;
місто Новодністровськ, Путильський, Сокирянський та Хотинський райони Чернівецької області;
міста Чернігів і Прилуки, Бахмацький, Ічнянський, Козелецький, Прилуцький, Сновський, Срібнянський, Талалаївський, Чернігівський райони Чернігівської області.
Всі інші населені пункти і райони віднесені до "зеленої" зоні.
Що і за яких умов забороняється?
"Зелена" зона передбачає:
перебування в громадських місцях у масках або респіраторах;
проведення масових заходів: не більше 1 людини на 5 кв.м;
кінотеатри із заповненістю на 50%;
кількість пасажирів в громадському транспорті обмежена кількістю сидячих місць.
В "жовтій" зоні (+ обмеження "зеленої") заборонено:
відвідування установ соціального захисту, в яких перебувають люди похилого віку, крім тих, які надають кризові послуги.
В "помаранчевій" зоні (+ обмеження "жовтої") заборонені:
діяльність закладів розміщення туристів (хостели, туристичні бази і т.д.), крім готелів;
робота розважальних закладів, ресторанів в нічний час;
планові госпіталізації в лікарнях;
робота спортзалів, фітнес-центрів, закладів культури;
приймання нових змін в дитячих таборах;
обмеження для масових заходів: 1 людина на 20 кв.м і не більше як 100 осіб.
У "червоній" зоні (+ обмеження "помаранчевої") заборонені:
робота громадського транспорту;
відвідування навчальних закладів;
діяльність ТРЦ, кафе і ресторанів.
міста Могилів-Подільський та Хмільник, Вінницький, Калинівський, Козятинський, Літинський, Тиврівський, Томашпільський та Хмельницький райони Вінницької області;
міста Луцьк та Володимир-Волинський, Горохівський, Іваничівський, Луцький, Любешівський, Любомльський, Рожищенський, Старовижівський, Турійський і Шацький райони Волинської області;
міста Житомир, Бердичів, Малин та Новоград-Волинський, Баранівський, Бердичівський, Ємільчинський, Житомирський, Коростенський, Коростишівський, Любарський, Попільнянський, Пулинський, Романовський, Ружинський, Хорошівський, Черняховський і Чудновський райони Житомирської області;
міста Берегове, Мукачево та Хуст, Берегівський, Великоберезнянський, Виноградівський, Іршавський, Міжгірський, Мукачівський, Перечинський, Свалявський і Тячівський райони Закарпатської області;
міста Запоріжжя, Бердянськ, Мелітополь і Токмак, Веселівський, Вільнянський, Гуляйпільський, Мелітопольський, Михайлівський і Оріхівський райони Запорізької області;
міста Болехів, Бурштин і Яремче, Богородчанський, Галицький, Городенківський, Долинський, Калуський, Коломийський, Надвірнянський, Снятинський і Тлумацький райони Івано-Франківської області;
міста Березань, Бориспіль, Бровари, Буча, Васильків, Ірпінь, Переяслав, Ржищів та Фастів, Білоцерківський, Бориспільський, Бородянський, Броварський, Васильківський, Вишгородський, Володарський, Іванківський, Кагарлицький, Макарівський, Миронівський, Обухівський, Таращанський, Фастівський і Яготинський райони Київської області;
міста Лисичанськ і Сіверськодонецьк, Біловодський, Марківський, Міловський, Станично-Луганський і Старобільський райони Луганської області;
міста Львів, Борислав, Дрогобич, Самбір, Стрий та Червоноград, Дзержинський, Городоцький, Дрогобицький, Жидачівський, Жовківський, Золочівський, Кам'янка-Бузький, Миколаївський, Самбірський, Сокальський та Яворівський райони Львівської області;
міста Миколаїв і Південноукраїнськ, Баштанський, Вітовський, Вознесенський і Казанківський райони Миколаївської області;
міста Одеса, Білгород-Дністровський, Подольськ, Теплодар і Південне, Арцизький, Білгород-Дністровський, Біляївський, Кілійський, Лиманський, Подільський, Роздільнянський, Савранський, Саратський і Ширяївський райони Одеської області;
місто Рівне, Березнівський, Володимирецький, Гощанський, Дубенський, Зарічненський, Корецький, Острозький, Радивилівський, Рокитнівський та Сарненський райони Рівненської області;
міста Конотоп, Лебедин і Ромни, Білопільський, Конотопський, Краснопільський, Кролевецький, Недригайлівський, Роменський, Середино-Будський, Сумський і Тростянецький райони Сумської області;
міста Ізюм, Лозова, Первомайський і Чугуїв, Балаклійський, Барвінківський, Богодухівський, Валківський, Вовчанський, Дергачівський, Зачепилівський, Зміївський, Золочівський, Ізюмський, Кегичівський, Коломацький, Красноградський, Краснокутський, Нововодолазький, Первомайський, Харківський, Чугуївський і Шевченківський райони Харківської області;
міста Старокостянтинів та Шепетівка, Білогірський, Віньковецький, Городоцький, Деражнянський, Дунаєвецький, Ізяславський, Кам'янець-Подільський, Летичівський, Новоушицький, Полонський, Славутський, Хмельницький, Чемеровецький та Шепетівський райони Хмельницької області;
міста Черкаси, Ватутіне, Золотоноша та Умань, Городищенський, Драбівський, Жашківський, Звенигородський, Золотоніський, Кам'янський, Катеринопільський, Лисянський, Маньківський, Уманський, Черкаський, Чигиринський та Шполянський райони Черкаської області;
місто Новодністровськ, Путильський, Сокирянський та Хотинський райони Чернівецької області;
міста Чернігів і Прилуки, Бахмацький, Ічнянський, Козелецький, Прилуцький, Сновський, Срібнянський, Талалаївський, Чернігівський райони Чернігівської області.
Всі інші населені пункти і райони віднесені до "зеленої" зоні.
Що і за яких умов забороняється?
"Зелена" зона передбачає:
перебування в громадських місцях у масках або респіраторах;
проведення масових заходів: не більше 1 людини на 5 кв.м;
кінотеатри із заповненістю на 50%;
кількість пасажирів в громадському транспорті обмежена кількістю сидячих місць.
В "жовтій" зоні (+ обмеження "зеленої") заборонено:
відвідування установ соціального захисту, в яких перебувають люди похилого віку, крім тих, які надають кризові послуги.
В "помаранчевій" зоні (+ обмеження "жовтої") заборонені:
діяльність закладів розміщення туристів (хостели, туристичні бази і т.д.), крім готелів;
робота розважальних закладів, ресторанів в нічний час;
планові госпіталізації в лікарнях;
робота спортзалів, фітнес-центрів, закладів культури;
приймання нових змін в дитячих таборах;
обмеження для масових заходів: 1 людина на 20 кв.м і не більше як 100 осіб.
У "червоній" зоні (+ обмеження "помаранчевої") заборонені:
робота громадського транспорту;
відвідування навчальних закладів;
діяльність ТРЦ, кафе і ресторанів.
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