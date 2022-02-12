Карантинні зони в Україні. Оновлення

13:43 22 вересень Київ, Україна

З 21 вересня в Україні діє нове епідемічне зонування. Державна комісія з питань техногенно-екологічної безпеки та надзвичайних ситуацій ділиться деталями:



У "червону" зону потрапили:



місто Чоп Закарпатської області;

Перемишлянський і Пустомитівський райони Львівської області;

місто Бережани, Заліщицький, Збаразький та Тернопільський райони Тернопільської області;

місто Славута і Волочиський район Хмельницької області;

місто Канів Черкаської області;

Герцаївський та Кельменецький райони Чернівецької області;

місто Ніжин і Носівський район Чернігівської області.



В "помаранчеву" зону потрапили:



Вінниця та Козятин Вінницької області;

місто Нововолинськ, Ківерцівський і Маневицький район Волинської області;

місто Коростень, Лугинський і Овруцький райони Житомирської області;

місто Ужгород, Рахівський і Ужгородський райони Закарпатської області;

Пологівський район Запорізької області;

міста Івано-Франківськ, Калуш і Коломия, Косівський, Рогатинський, Рожнятівський та Тисменицький район Івано-Франківської області;

місто Обухів, Києво-Святошинський і Баришівський райони Київської області;

Бродівський та Радехівський райони Львівської області;

місто Вознесенськ Миколаївської області;

міста Біляївка, Ізмаїл та Чорноморськ, Березовський, Бєлгородський, Іванівський, Ізмаїльський, Овідіопольський, Тарутинський і Татарбунарський райони Одеської області;

міста Дубно, Вараш і Острог, Демидівський, Здолбунівський, Костопільський, Млинівський та Рівненський район Рівненської області;

місто Суми Сумської області;

міста Тернопіль, Кременець і Чортків, Бережанський, Борщівський, Бучацький, Гусятинський, Зборівський, Козівський, Кременецький, Лановецький, Монастирський, Підволочиський, Підгаєцький, Теребовлянський, Чортківський і Шумський райони Тернопільської області;

міста Харків, Люботин і Великобурлуцький район Харківської області;

міста Хмельницький, Кам'янець-Подільський та Нетішин, Кам'янець-Подільський, Теофіпольський та Ярмолинецький райони Хмельницької області;

місто Сміла, Канівський, Корсунь-Шевченківський та Смоленський райони Черкаської області;

місто Чернівці, Вижницький, Глибоцький, Заставнівський, Кіцманський, Новоселицький та Сторожинецький райони Чернівецької області;

Борзнянський, Куликівський і Ніжинський райони Чернігівської області;

місто Київ.

В "жовту" зону потрапили:



міста Могилів-Подільський та Хмільник, Вінницький, Калинівський, Козятинський, Літинський, Тиврівський, Томашпільський та Хмельницький райони Вінницької області;

міста Луцьк та Володимир-Волинський, Горохівський, Іваничівський, Луцький, Любешівський, Любомльський, Рожищенський, Старовижівський, Турійський і Шацький райони Волинської області;

міста Житомир, Бердичів, Малин та Новоград-Волинський, Баранівський, Бердичівський, Ємільчинський, Житомирський, Коростенський, Коростишівський, Любарський, Попільнянський, Пулинський, Романовський, Ружинський, Хорошівський, Черняховський і Чудновський райони Житомирської області;

міста Берегове, Мукачево та Хуст, Берегівський, Великоберезнянський, Виноградівський, Іршавський, Міжгірський, Мукачівський, Перечинський, Свалявський і Тячівський райони Закарпатської області;

міста Запоріжжя, Бердянськ, Мелітополь і Токмак, Веселівський, Вільнянський, Гуляйпільський, Мелітопольський, Михайлівський і Оріхівський райони Запорізької області;

міста Болехів, Бурштин і Яремче, Богородчанський, Галицький, Городенківський, Долинський, Калуський, Коломийський, Надвірнянський, Снятинський і Тлумацький райони Івано-Франківської області;

міста Березань, Бориспіль, Бровари, Буча, Васильків, Ірпінь, Переяслав, Ржищів та Фастів, Білоцерківський, Бориспільський, Бородянський, Броварський, Васильківський, Вишгородський, Володарський, Іванківський, Кагарлицький, Макарівський, Миронівський, Обухівський, Таращанський, Фастівський і Яготинський райони Київської області;

міста Лисичанськ і Сіверськодонецьк, Біловодський, Марківський, Міловський, Станично-Луганський і Старобільський райони Луганської області;

міста Львів, Борислав, Дрогобич, Самбір, Стрий та Червоноград, Дзержинський, Городоцький, Дрогобицький, Жидачівський, Жовківський, Золочівський, Кам'янка-Бузький, Миколаївський, Самбірський, Сокальський та Яворівський райони Львівської області;

міста Миколаїв і Південноукраїнськ, Баштанський, Вітовський, Вознесенський і Казанківський райони Миколаївської області;

міста Одеса, Білгород-Дністровський, Подольськ, Теплодар і Південне, Арцизький, Білгород-Дністровський, Біляївський, Кілійський, Лиманський, Подільський, Роздільнянський, Савранський, Саратський і Ширяївський райони Одеської області;

місто Рівне, Березнівський, Володимирецький, Гощанський, Дубенський, Зарічненський, Корецький, Острозький, Радивилівський, Рокитнівський та Сарненський райони Рівненської області;

міста Конотоп, Лебедин і Ромни, Білопільський, Конотопський, Краснопільський, Кролевецький, Недригайлівський, Роменський, Середино-Будський, Сумський і Тростянецький райони Сумської області;

міста Ізюм, Лозова, Первомайський і Чугуїв, Балаклійський, Барвінківський, Богодухівський, Валківський, Вовчанський, Дергачівський, Зачепилівський, Зміївський, Золочівський, Ізюмський, Кегичівський, Коломацький, Красноградський, Краснокутський, Нововодолазький, Первомайський, Харківський, Чугуївський і Шевченківський райони Харківської області;

міста Старокостянтинів та Шепетівка, Білогірський, Віньковецький, Городоцький, Деражнянський, Дунаєвецький, Ізяславський, Кам'янець-Подільський, Летичівський, Новоушицький, Полонський, Славутський, Хмельницький, Чемеровецький та Шепетівський райони Хмельницької області;

міста Черкаси, Ватутіне, Золотоноша та Умань, Городищенський, Драбівський, Жашківський, Звенигородський, Золотоніський, Кам'янський, Катеринопільський, Лисянський, Маньківський, Уманський, Черкаський, Чигиринський та Шполянський райони Черкаської області;

місто Новодністровськ, Путильський, Сокирянський та Хотинський райони Чернівецької області;

міста Чернігів і Прилуки, Бахмацький, Ічнянський, Козелецький, Прилуцький, Сновський, Срібнянський, Талалаївський, Чернігівський райони Чернігівської області.



Всі інші населені пункти і райони віднесені до "зеленої" зоні.



Що і за яких умов забороняється?



"Зелена" зона передбачає:



перебування в громадських місцях у масках або респіраторах;

проведення масових заходів: не більше 1 людини на 5 кв.м;

кінотеатри із заповненістю на 50%;

кількість пасажирів в громадському транспорті обмежена кількістю сидячих місць.



В "жовтій" зоні (+ обмеження "зеленої") заборонено:



відвідування установ соціального захисту, в яких перебувають люди похилого віку, крім тих, які надають кризові послуги.



В "помаранчевій" зоні (+ обмеження "жовтої") заборонені:



діяльність закладів розміщення туристів (хостели, туристичні бази і т.д.), крім готелів;

робота розважальних закладів, ресторанів в нічний час;

планові госпіталізації в лікарнях;

робота спортзалів, фітнес-центрів, закладів культури;

приймання нових змін в дитячих таборах;

обмеження для масових заходів: 1 людина на 20 кв.м і не більше як 100 осіб.



У "червоній" зоні (+ обмеження "помаранчевої") заборонені:



робота громадського транспорту;

відвідування навчальних закладів;

діяльність ТРЦ, кафе і ресторанів.