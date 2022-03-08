Карантинні зони України. Оновлений список

10:26 12 жовтень Київ, Україна

Відсьогодні, 12 жовтня, в Україні набуває чинності нове карантинне зонування. Його встановила Держкомісія з питань ТЕБ та НС. Список зон в своєму офіційному акаунті Telegram опублікував міністр Кабінету Міністрів Олег Немчинов.



У червону зону потрапили:



місто Канів Черкаської області;

місто Суми Сумської області.



У помаранчеву зону потрапили:



місто Вінниця, Вінницький і Немировський райони Вінницької області;

міста Луцьк, Володимир-Волинський, Ковель та Нововолинськ, Володимир-Волинський, Ківерцівський, Луцький, Рожищевський і Турійський райони Волинської області;

місто Дніпро і Дніпропетровський район Дніпропетровської області;

міста Бахмут, Вугледар, Краматорськ, Мирноград, Покровськ і Слов'янськ, Слов'янський район Донецької області;

міста Житомир, Бердичів, Коростень та Новоград-Волинський, Бердичівський, Житомирський, Коростенський, Коростишівський, Лугинський, Любарський, Народицький, Овруцький, Олевський, Пулинський, Черняховський і Чудновський райони Житомирської області;

місто Ужгород, Великоберезнянський, Перечинський та Ужгородський райони Закарпатської області;

міста Мелітополь і Токмак, Новомиколаївський, Оріхівський та Пологівський райони Запорізької області;

Івано-Франківськ та Бурштин, Косівський і Тисменицький райони Івано-Франківської області;

міста Васильків, Ірпінь, Обухів і Фастів, Бориспільський та Києво-Святошинський райони Київської області;

міста Лисичанськ, Рубіжне та Сіверськодонецьк, Біловодський, Білокуракинський, Кремінський, Марківський, Міловський, Новоайдарський, Новопсковський, Попаснянський, Сватівський, Станично-Луганський, Старобільський та Троїцький райони Луганської області;

місто Львів, Пустомитівський та Яворівський райони Львівської області;

місто Миколаїв і Миколаївський район Миколаївської області;

міста Одеса, Біляївка, Ізмаїл, Чорноморськ та Теплодар, Березовський, Овідіопольський, Подільський і Татарбунарський райони Одеської області;

міста Полтава і Миргород Полтавської області;

міста Рівне, Дубно, Вараш і Острог, Здолбунівський, Костопільський, Млинівський, Острозький, Рівненський і Сарненський райони Рівненської області;

міста Лебедин і Ромни, Сумський район Сумської області;

міста Тернопіль, Бережани, Кременець і Чортків, Бережанський, Борщівський, Бучацький, Гусятинський, Заліщицький, Збаразький, Зборівський, Козівський, Кременецький, Лановецький, Монастириський, Підволочиський, Підгаєцький, Теребовлянський, Тернопільський, Чортківський і Шумський райони Тернопільської області;

міста Харків, Люботин та Чугуїв, Балаклійський, Близнюківський, Богодухівський, Зміївський, Первомайський, Харківський і Чугуївський райони Харківської області;

міста Хмельницький, Кам'янець-Подільський, Нетішин, Славута, Волочиськ, Городоцький, Дунаєвецький, Кам'янець-Подільський, Летічиський, Новоушицький, Старосинявський, Теофіпольський та Ярмолинецький райони Хмельницької області;

міста Черкаси, Ватутіне, Золотоноша, Сміла та Умань, Городищенський, Драбівський, Жашківський, Звенигородський, Золотоніський, Кам'янський, Канівський, Катеринопільський, Корсунь-Шевченківський, Лисянський, Маньківський, Монастирищенський, Смілянський, Тальнівський, Уманський, Христинівський, Черкаський, Чигиринський, Чорнобаївський і Шполянський райони Черкаської області;

міста Чернівці та Новодністровськ, Вижницький, Герцаївський, Глибоцький, Заставнівський, Кельменецький, Кіцманський, Новоселицький, Путильський, Сокирянський, Сторожинецький і Хотинський райони Чернівецької області;

міста Чернігів і Ніжин, Бахмач, Варвинський та Носівський Чернігівської області;

місто Київ.

В жовту зону потрапили:



міста Жмеринка, Козятин, Ладижин, Могилів-Подільський і Хмільник, Барський, Бершадський, Гайсинський, Калиновський, Козятинський, Літинський, Погребищенський, Теплицький, Тиврівський, Томашпільський, Тростянецький, Тульчинський і Чечельницький райони Вінницької області;

Горохівський, Іваничівський, Камінь-Каширський, Ковельський, Горохівський, Любешівський, Шацький, Маневицький, Ратнівський і Шацький райони Волинської області;

міста Кривий Ріг, Новомосковськ, Павлоград, Синельникове та Тернівка, Петриківський, П'ятихатський та Солонянський райони Дніпропетровської області;

міста Добропілля, Дружківка, Костянтинівка, Лиман, Маріуполь, Новогродівка, Селидове, Соледар і Торецьке, Бахмутський, Великоновосілківський, Добропільський, Мар'їнський, Нікольський, Олександрівський і Покровський райони Донецької області;

місто Малин, Андрушівський, Баранівський, Брусилівський, Ємільчинський, Новоград-Волинський, Попільнянський, Радомишльський, Романівський і Хорошівський райони Житомирської області;

міста Берегове, Мукачево, Хуст та Чоп, Воловецький, Іршавський, Мукачівський, Свалявський та Тячівський райони Закарпатської області;

міста Запоріжжя, Бердянськ та Енергодар, Веселівський, Вільнянський, Гуляйпільський, Запорізький, Мелітопольський, Приазовський, Токмацький і Якимівський райони Запорізької області;

міста Калуш і Коломия, Богородчанський, Верховинський, Галицький, Городенківський, Долинський, Коломийський, Надвірнянський, Рогатинський, Рожнятівський, Снятинський і Тлумацький райони Івано-Франківської області;

міста Біла Церква, Березань, Бориспіль, Бровари, Буча, Переяслав, Ржищів та Славутич, Баришівський, Білоцерківський, Бородянський, Броварський, Васильківський, Вишгородський, Володарський, Іванківський, Кагарлицький, Макарівський, Миронівський, Обухівський, Переяслав-Хмельницький, Рокитнянський, Сквирський, Ставищанський, Таращанський, Тетіївський, Фастівський і Яготинський райони Київської області;

міста Борислав, Дрогобич, Самбір, Стрий, Трускавець і Червоноград, Бродівський, Жовківський, Городоцький, Дрогобицький, Жидачівський, Жовківський, Золочівський, Кам'янка-Бузький, Миколаївський, Мостиський, Самбірський, Радехівський та Сокальський райони Львівської області;

міста Вознесенськ, Очаків і Першотравневе, Березанський, Веселинівський, Вітовський, Врадіївський, Єланецький, Кривоозерський та Новоодеський райони Миколаївської області;

міста Балта, Білгород-Дністровський, Подольськ і Південний, Арцизький, Балтський, Білгород-Дністровський, Біляївський, Болградський, Великомихайлівський, Захарівський, Іванівський, Ізмаїльський, Кодимський, Лиманський, Любашівський, Миколаївський, Окнянський, Роздільнянський, Савранський, Саратський, Тарутинський і Ширяївський райони Одеської області;

міста Гадяч, Горішні Плавні, Кременчук та Лубни, Великобагачанський, Диканський, Зіньківський, Карлівський, Кобеляцький, Козельщинський, Котелевський, Кременчуцький, Лохвицький, Лубенський, Миргородський, Решетилівський, Полтавський, Семенівський, Хорольський та Шишацький райони Полтавської області;

Березнівський, Володимирецький, Гощанський, Демидівський, Дубенський, Дубровицький, Зарічненський, Корецький, Радивилівський та Рокитнівський райони Рівненської області;

міста Конотоп, Охтирка та Шостка, Білопільський, Буринський, Краснопільський, Лебединський, Недригайлівський, Охтирський, Роменський, Середино-Будський, Тростянецький і Шосткинський райони Сумської області;

міста Ізюм, Куп'янськ та Лозова, Барвінківський, Валківський, Великобурлуцький, Вовчанський, Дергачівський, Золочівський, Ізюмський, Кегичівський, Коломацький, Красноградський, Краснокутський, Куп'янський, Лозівський, Нововодолазький, Печенізький і Шевченківський райони Харківської області;

міста Херсон та Нова Каховка, Білозерський, Високопільський, Іванівський, Нововоронцовський, Новотроїцький та Олешківський райони Херсонської області;

міста Старокостянтинів та Шепетівка, Білогірський, Віньковецький, Деражнянський, Кам'янець-Подільський, Полонський, Славутський, Старокостянтинівський, Хмельницький, Чемеровецький та Шепетівський райони Хмельницької області;

місто Прилуки, Бобровицький, Борзнянський, Козелецький, Коропський, Корюківський, Куликівський, Менський, Ніжинський, Ріпкинський, Сосницький, Срібнянський і Чернігівський райони Чернігівської області



В "червоних" і "помаранчевих" зонах кафе, клуби і ресторани будуть зачинятися о 22:00.