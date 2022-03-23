Карантинне зонування. Перелік оновлених зон

11:09 30 жовтня Київ, Україна

2 листопада в Україні починає діяти нове карантинне зонування. Згідно з повідомленням Олега Немчинова, Україна поділена на жовті, оранжеві та червоні епідеміологічні зони. Зелених зон на території країни немає.



Червона зона



міста Володимир-Волинський, Ковель та Нововолинськ, Іваничівський, Ківерцівський і Турійський район Волинської області;

Слов'янський район Донецької області;

міста Житомир, Бердичів, Коростень, Малин та Новоград-Волинський, Андрушівський, Бердичівський, Ємільчинський, Житомирський, Коростишівський, Лугинський, Любарський, Народицький, Овруцький, Попільнянський, Романовський, Черняховський і Чудновський райони Житомирської області;

міста Ужгород та Берегове, Великоберезнянський, Перечинський та Ужгородський райони Закарпатської області;

Пологівський район Запорізької області;

місто Івано-Франківськ і Тисменицький район Івано-Франківської області;

міста Бориспіль, Васильків, Обухів, Переяслав, Фастів і Обухівський райони Київської області;

Марковський та Троїцький райони Луганської області;

Пустомитівський і Сокальський райони Львівської області;

місто Миколаїв Миколаївської області;

міста Біляївка, Ізмаїл та Теплодар, Балтський, Березівський, Іванівський, Лиманський, Овідіопольський, Подільський, Савранський, Саратський і Татарбунарський райони Одеської області;

місто Полтава Полтавської області;

міста Рівне, та Острог, Демидівський, Зарічненський, Здолбунівський, Костопільський, Млинівський та Острозький райони Рівненської області;

міста Суми та Лебедин, Сумський район Сумської області;

міста Бережани, Кременець і Чортків, Гусятинський, Заліщицький, Козівський, Монастириський, Підволочиський, Підгаєцький, Тернопільський і Шумський райони Тернопільської області;

місто Харків, Богодухівський та Золочівський райони Харківської області;

міста Хмельницький, Кам'янець-Подільський, Нетішин, Славута і Шепетівка, Білогірський, Віньковецький, Волочиський, Городоцький, Дунаєвецький, Кам'янець-Подільський, Летичівський, Славутський, Старосинявський, Теофіпольський та Ярмолинецький райони Хмельницької області;

міста Ватутіне, Золотоноша, Канів і Сміла, Монастирищенський і Тальнівський райони Черкаської області;

міста Чернівці та Новодністровськ, Вижницький, Застнівський, Кіцманський та Хотинський райони Чернівецької області;

місто Чернігів та Варвинський район Чернігівської області.

Помаранчева зона



Вінниця, Жмеринка, Козятин, Ладижин, Могилів-Подільський і Хмільник, Барський, Бершадський, Вінницький, Гайсинський, Жмеринський, Іллінецький, Калинівський, Козятинський, Крижопільський, Липовецький, Літинський, Могилів-Подільський, Мурованокуриловецький, Немирівський, Оратівський, Піщанський, Погребищенський, Теплицький, Тиврівський, Томашпільський, Тростянецький, Тульчинський, Хмельницький, Чернівецький, Чечельницький, Шаргородський та Ямпільський райони Вінницької області;

місто Луцьк, Володимир-Волинський, Горохівський, Камінь-Каширський, Ковельський, Горохівський, Луцький, Любешівський, Шацький, Маневицький, Ратнівський, Рожищенський, Старовижівський та Шацький райони Волинської області;

міста Дніпро, Вільногірськ, Кам'янське, Жовті Води, Кривий Ріг, Марганець, Нікополь, Новомосковськ, Павлоград, Першотравенськ, Покров, Синельникове та Тернівка, Апостолівський, Васильківський, Верхньодніпровський, Дніпровський, Криворізький, Криничанський, Новомосковський, Межівський, Нікопольський, Новомосковський, Павлоградський , Петриківський, Петропавлівський, Покровський, П'ятихатський, Синельниківський, Солонянський, Софіївський, Солонянський, Царичанський, Широківський та Юр'ївський райони Дніпропетровської області;

міста Авдіївка, Бахмут, Вугледар, Добропілля, Дружківка, Костянтинівка, Краматорськ, Лиман, Мирноград, Маріуполь, Новогродівка, Покровськ, Селидове, Слов'янськ, Соледар і Торецьке, Бахмутський, Великоновосілківський, Волноваський, Добропільський, Костянтинівський, Мангушський, Мар'їнський, Нікольський, Олександрівський, Покровський і Ясинуватський райони Донецької області;

Барановський, Брусилівський, Коростенський, Малинський, Новоград-Волинський, Олевський, Пулинський, Радомишльський, Ружинський і Хорошівський райони Житомирської області;

міста Мукачево, Хуст та Чоп, Берегівський, Виноградівський, Воловецький, Іршанський, Міжгірський, Мукачівський, Рахівський, Свалявський, Тячівський та Хустський райони Закарпатської області;

міста Запоріжжя, Бердянськ, Мелітополь і Токмак, Бердянський, Більмацький, Василівський, Великобілозерський, Веселівський, Вільнянський, Гуляйпільський, Запорізький, Кам'янсько-Дніпровський, Мелітопольський, Михайлівський, Новомиколаївський, Оріхівський, Приазовський, Приморський, Розівський, Токмацький, Чернігівський і Якимівській райони Запорізької області;

міста Болехів, Бурштин, Калуш, Коломия та Яремче, Богородчанський, Верховинський, Галицький, Городенківський, Долинський, Калуський, Коломийський, Косівський, Надвірнянський, Рогатинський, Рожнятівський, Снятинський і Тлумацький райони Івано-Франківської області;

міста Біла Церква, Березань, Бровари, Буча, Ірпінь, Ржищів та Славутич, Баришівський, Білоцерківський, Богуславський, Бориспільський, Бородянський, Броварський, Васильківський, Вишгородський, Володарський, Згурівський, Іванківський, Кагарлицький, Києво-Святошинський, Макарівський, Миронівський, Переяслав-Хмельницький, Поліський, Рокитнянський, Сквирський, Ставищанський, Таращанський, Тетіївський, Фастівський і Яготинський райони Київської області;

міста Кропивницький, Знам'янка, Олександрія та Світловодськ, Благовіщенський, Бобринецький, Вільшанський, Гайворонський, Голованівський, Кіровоградський, Долинський, Знам'янський, Компаніївський, Кропивницький, Кіровоградський, Новгородківський, Новоархангельський, Новомиргородський, Новоукраїнський, Олександрівський, Олександрійський, Онуфріївський, Петрівський, Світловодський і Устинівський райони Кіровоградської області;

міста Лисичанськ, Рубіжне та Сіверськодонецьк, Біловодський, Білокуракинський, Кремінський, Міловський, Новоайдарський, Новопсковський, Попаснянський, Сватівський, Станично-Луганський і Старобільський райони Луганської області;

містах Львів, Борислав, Дрогобич, Моршин, Новий Розділ, Самбір, Стрий, Трускавець і Червоноград, Бродівський, Жовківський, Городоцький, Дрогобицький, Жидачівський, Жовківський, Золочівський, Кам'янка-Бузький, Миколаївський, Мостиський, Самбірський, Радехівський, Самбірський, Сколівський, Старосамбірський, Стрийський, Турківський та Яворівський райони Львівської області;

міста Вознесенськ, Очаків, Першотравневе та Южноукраїнськ, Арбузинський, Баштанський, Березанський, Березнегуватський, Братський, Веселинівський, Вітовський, Вознесенський, Врадіївський, Вознесенський, Єланецький, Казанківський, Кривоозерський, Миколаївський, Новобузький, Новоодеський, Очаківський, Первомайський і Снігурівський райони Миколаївської області;

міста Одеса, Балта, Білгород-Дністровський, Чорноморськ, Подольськ і Південний, Ананьївський, Арцизький, Білгород-Дністровський, Біляївський, Болградський, Великомихайлівський, Захарівський, Ізмаїльський, Кілійський, Кодимський, Любашівський, Миколаївський, Окнянській, Ренійський, Роздільнянський, Тарутинський і Ширяївський райони Одеської області;

міста Гадяч, Верхні Плавні, Кременчук, Лубни та Миргород, Гадяцький, Глобинський, Гребінківський, Диканський, Зіньківський, Карлівський, Кобеляцький, Козельщинський, Котелевський, Кременчуцький, Лохвицький, Лубенський, Машівський, Миргородський, Решетилівський, Оржицький, Пирятинський, Полтавський, Семенівський, Хорольський, Чорнухинський, Чутівський і Шишацький райони Полтавської області;

міста Дубно та Вараш, Березнівський, Володимирецький, Гощанський, Дубенський, Дубровицький, Корецький, Радивилівський, Рівненський, Рокитнівський та Сарненський райони Рівненської області;

міста Глухів, Конотоп, Охтирка, Ромни та Шостка, Білопільський, Буринський, Великописарівський, Глухівський, Конотопський, Краснопільський, Кролевецький, Лебединський, Липоводолинський, Недригайлівський, Охтирський, Путивльський, Роменський, Середино-Будський, Тростянецький, Шосткинський та Ямпільський райони Сумської області;

місто Тернопіль, Бережанський, Борщівський, Бучацький, Збаразький, Зборівський, Кременецький, Лановецький, Теребовлянський і Чортківський райони Тернопільської області;

міста Ізюм, Куп'янськ, Лозова, Люботин, Первомайський і Чугуїв, Балаклійський, Барвінківський, Близнюківський, Борівський, Валківський, Великобурлуцький, Вовчанський, Дворічанський, Дергачівський, Зачепилівський, Зміївський, Ізюмський, Кегичівський, Коломацький, Красноградський, Краснокутський, Куп'янський, Лозівський, Нововодолазький, Первомайський, Печенізький, Сахновщинський, Харківський, Чугуївський і Шевченківський райони Харківської області;

місто Херсон, Білозерський, Великоолександрійський, Високопільський, Нижньосірогозький, Нововоронцовський райони Херсонської області;

місто Старокостянтинів, Деражнянський, Ізяславський, Кам'янець-Подільський, Новоушицький, Полонський, Старокостянтинівський, Хмельницький, Чемеровецький та Шепетівський райони Хмельницької області;

міста Черкаси та Умань, Городищенський, Драбівський, Жашківський, Звенигородський, Золотоніський, Кам'янський, Канівський, Катеринопільський, Корсунь-Шевченківський, Лисянський, Маньківський, Смоленської, Уманський, Христинівський, Черкаський, Чигиринський, Чорнобаївський і Шполянський райони Черкаської області;

Герцаївський, Глибоцький, Кельменецький, Новоселицький, Путильський, Сокирянський та Сторожинецький райони Чернівецької області;

міста Ніжин, Новгород-Сіверський та Прилуки, Бахмач, Бобровицький, Борзнянський, Городнянський, Ічнянський, Козелецький, Коропський, Корюківський, Куликівський, Менський, Ніжинський, Новгород-Сіверський, Носівський, Прилуцький, Ріпкинський, Семенівський, Сновський, Сосницький, Срібнянський, Талалаївський і Чернігівський райони Чернігівської області;

місто Київ.

Жовта зона



міста Гола Пристань, Каховка і Нова Каховка, Бериславський, Великолепетиський, Верхньорогачицький, Генічеський, Голопристанський, Іванівський, Каланчацький, Каховський, Новотроїцький, Олешківській та Чаплинський райони Херсонської області.