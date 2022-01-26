Карантин у школах - до порушників застосовуватимуть жорсткі санкції

15:45 10 вересень Київ, Україна





Міністерство освіти та науки закликає регіони не порушувати правил "червоної" карантинної зони та закривати школи у разі спалаху Covid-19, говориться на офіційному сайті відомства.



МОН направило лист до керівників департаментів (управлінь) освіти та науки в регіонах. У документі йдеться про те, що в разі недотримання вимог законодавства України про охорону здоров'я керівники навчальних закладів несуть цивільну, адміністративну або кримінальну відповідальність відповідно до чинного законодавства.



У разі недотримання норм і правил порушникам загрожує штраф: За недотримання карантинних вимог в школах, що відносяться до "червоної" зони, вчителів і директорів будуть притягати до відповідальності.Міністерство освіти та науки закликає регіони не порушувати правил "червоної" карантинної зони та закривати школи у разі спалаху Covid-19, говориться на офіційному сайті відомства.МОН направило лист до керівників департаментів (управлінь) освіти та науки в регіонах. У документі йдеться про те, що в разі недотримання вимог законодавства України про охорону здоров'я керівники навчальних закладів несуть цивільну, адміністративну або кримінальну відповідальність відповідно до чинного законодавства.У разі недотримання норм і правил порушникам загрожує штраф:

на громадян - від одного до двох тисяч неоподатковуваних мінімумів доходів громадян (від 17000 до 34000 гривень);

на посадових осіб - від двох до десяти тисяч неоподатковуваних мінімумів доходів громадян (від 34 000 до 170 000 гривень).

Згідно зі статтею 137 Кримінального кодексу України, невиконання або неналежне виконання професійних чи службових обов'язків, якщо це спричинило істотну шкоду здоров'ю потерпілого:

штраф від однієї тисячі до чотирьох тисяч неоподатковуваних мінімумів доходів громадян (17 000 до: 68 000 гривень) або обмеження волі на строк до трьох років, або позбавлення волі на той самий строк з позбавленням права обіймати певні посади. Ті ж дії, якщо вони спричинили смерть неповнолітнього або інші тяжкі наслідки: Ті ж дії, якщо вони спричинили смерть неповнолітнього або інші тяжкі наслідки:

караються обмеженням волі на строк від трьох до п'яти років або позбавленням волі на той самий строк з позбавленням права обіймати певні посади чи займатися певною діяльністю на строк до трьох років або без такого.

Нагадаємо, МОН спільно з Міністерством охорони здоров'я оновили рекомендації, як поводитися в школах під час поширення коронавірусу.