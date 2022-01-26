Карантин у школах - до порушників застосовуватимуть жорсткі санкції

15:45 10 вересень Київ, Україна

За недотримання карантинних вимог в школах, що відносяться до "червоної" зони, вчителів і директорів будуть притягати до відповідальності.

Міністерство освіти та науки закликає регіони не порушувати правил "червоної" карантинної зони та закривати школи у разі спалаху Covid-19, говориться на офіційному сайті відомства.

МОН направило лист до керівників департаментів (управлінь) освіти та науки в регіонах. У документі йдеться про те, що в разі недотримання вимог законодавства України про охорону здоров'я керівники навчальних закладів несуть цивільну, адміністративну або кримінальну відповідальність відповідно до чинного законодавства.

У разі недотримання норм і правил порушникам загрожує штраф:
  • на громадян - від одного до двох тисяч неоподатковуваних мінімумів доходів громадян (від 17000 до 34000 гривень);
  • на посадових осіб - від двох до десяти тисяч неоподатковуваних мінімумів доходів громадян (від 34 000 до 170 000 гривень).
 
фото: влажная уборка в классе
 
 
Згідно зі статтею 137 Кримінального кодексу України, невиконання або неналежне виконання професійних чи службових обов'язків, якщо це спричинило істотну шкоду здоров'ю потерпілого:
  • штраф від однієї тисячі до чотирьох тисяч неоподатковуваних мінімумів доходів громадян (17 000 до: 68 000 гривень) або обмеження волі на строк до трьох років, або позбавлення волі на той самий строк з позбавленням права обіймати певні посади.
Ті ж дії, якщо вони спричинили смерть неповнолітнього або інші тяжкі наслідки:
  • караються обмеженням волі на строк від трьох до п'яти років або позбавленням волі на той самий строк з позбавленням права обіймати певні посади чи займатися певною діяльністю на строк до трьох років або без такого.
Нагадаємо, МОН спільно з Міністерством охорони здоров'я оновили рекомендації, як поводитися в школах під час поширення коронавірусу.