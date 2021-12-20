Карантин: Україна поділять на зони

Карантинні обмеження в Україні продовжено до 31 серпня. Україна поділять на чотири зони "зелену", "жовту", "помаранчеву" і "червону", в залежності від того, в яку з зон потрапив регіон будуть визначатися критерії карантину.
Про це повідомив міністр охорони здоров'я Максим Степанов під час брифінгу в Житомирській області.
За словами Степанова, загальні правила, за якими житиме вся країна - це масковий режим, соціальна дистанція і антисептики. Однак в регіонах можуть посилювати карантинні заходи в залежності від того, в якій зоні будуть знаходитися області.
За словами Степанова, загальні правила, за якими житиме вся країна - це масковий режим, соціальна дистанція і антисептики. Однак в регіонах можуть посилювати карантинні заходи в залежності від того, в якій зоні будуть знаходитися області.
В умовах адаптивного карантину регіони України будуть розділені на чотири зони: "зелену", "жовту", "помаранчеву" і "червону", де будуть діяти чіткі критерії щодо обмежень. Обмежувальні заходи будуть вводити в залежності від ситуації, що виникає в тому чи іншому населеному пункті області.
Станом на ранок 17 липня в Україні зафіксовано 57 264 випадки зараження коронавирусной інфекцією. За останню добу Covid-19 підтвердили у 809 осіб. З початку пандемії від Covid-19 в Україні померли 1 456 осіб (+11 за добу) і 29 769 чоловік вилікувалися (+838 за добу).
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Станом на ранок 17 липня в Україні зафіксовано 57 264 випадки зараження коронавирусной інфекцією. За останню добу Covid-19 підтвердили у 809 осіб. З початку пандемії від Covid-19 в Україні померли 1 456 осіб (+11 за добу) і 29 769 чоловік вилікувалися (+838 за добу).
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