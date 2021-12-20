Карантин: Україна поділять на зони

20:40 17 липень Київ, Україна

Карантинні обмеження в Україні продовжено до 31 серпня. Україна поділять на чотири зони "зелену", "жовту", "помаранчеву" і "червону", в залежності від того, в яку з зон потрапив регіон будуть визначатися критерії карантину.

Про це повідомив міністр охорони здоров'я Максим Степанов під час брифінгу в Житомирській області.



За словами Степанова, загальні правила, за якими житиме вся країна - це масковий режим, соціальна дистанція і антисептики. Однак в регіонах можуть посилювати карантинні заходи в залежності від того, в якій зоні будуть знаходитися області.

"Більш того, ми вводимо таке поняття як кілька зон - зелена, жовта, помаранчева і червона зони ... Обмеження, якщо той чи інший регіон виходить в жовту, помаранчеву або червону зону, в залежності від того будуть посилюватися ", - сказав Степанов.