Канадські біологи розробили рослинну ковід-вакцину

08:31 19 травень Київ, Україна

Канадські вчені розробили ковід-вакцину на основі генномодифікованих рослин, її ефективність ще не доведена, але і побічні ефекти в ході клінічного випробування не були виявлені.

Про це повідомляє Nature Medicine.



Відзначається, що група канадських вчених в галузі молекулярної біології розробила першу вакцину проти коронавірусної хвороби, яка виготовляється за допомогою генномодифікованих рослин.



За інформацією видання, створений дослідниками медичний засіб являє собою набір з вірусоподібних частинок, які складаються з фрагментів оболонки коронавірусу.



Ефективність препарату перевірили на групі з 200 добровольців у віці від 18 до 49 років, в Монреалі і Квебеку.



Результати дослідження показали, що вакцина не викликала серйозних побічних ефектів, крім втоми у одного з учасників дослідження. Її ефективність буде з'ясовуватися на наступних етапах випробувань.