Канадські біологи розробили рослинну ковід-вакцину

Канадські вчені розробили ковід-вакцину на основі генномодифікованих рослин, її ефективність ще не доведена, але і побічні ефекти в ході клінічного випробування не були виявлені.
Про це повідомляє Nature Medicine.
Відзначається, що група канадських вчених в галузі молекулярної біології розробила першу вакцину проти коронавірусної хвороби, яка виготовляється за допомогою генномодифікованих рослин.
За інформацією видання, створений дослідниками медичний засіб являє собою набір з вірусоподібних частинок, які складаються з фрагментів оболонки коронавірусу.
Ефективність препарату перевірили на групі з 200 добровольців у віці від 18 до 49 років, в Монреалі і Квебеку.
Результати дослідження показали, що вакцина не викликала серйозних побічних ефектів, крім втоми у одного з учасників дослідження. Її ефективність буде з'ясовуватися на наступних етапах випробувань.
Відзначається, що група канадських вчених в галузі молекулярної біології розробила першу вакцину проти коронавірусної хвороби, яка виготовляється за допомогою генномодифікованих рослин.
За інформацією видання, створений дослідниками медичний засіб являє собою набір з вірусоподібних частинок, які складаються з фрагментів оболонки коронавірусу.
Ефективність препарату перевірили на групі з 200 добровольців у віці від 18 до 49 років, в Монреалі і Квебеку.
Результати дослідження показали, що вакцина не викликала серйозних побічних ефектів, крім втоми у одного з учасників дослідження. Її ефективність буде з'ясовуватися на наступних етапах випробувань.
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