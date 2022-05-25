Яку вакцину отримає Україна за програмою COVAX

22:01 22 грудня Київ, Україна

Імовірно, перша вакцина, яка зайде в Україну, буде належати розробникам компанії AstraZeneca, однак це поки тільки здогадки, точна інформація про виробника вакцини, яку отримає Україна, з'явиться тільки в січні 2021 року.



Україна в рамках глобальної ініціативи COVAX отримає вакцину від коронавірусної інфекції AZD1222. Це, нагадаємо, розробка компанії AstraZeneca разом з Оксфордським університетом. Однак, за словами глави Центру громадського здоров'я при Міністерстві охорони здоров'я Ігоря Кузіна, це поки тільки припущення. Точна відповідь на питання, від якого виробника Україна отримає вакцину від коронавірусу, буде відома у січні 2021 року.

Про це повідомив глава Центру громадського здоров'я при Міністерстві охорони здоров'я Ігор Кузін 22 грудня.

"Зараз дуже багато вакцин, які знаходяться на останній фазі клінічних досліджень. Яку вакцину ми отримаємо, буде залежати від того, в які часові рамки буде відбуватися виробництво цієї вакцини. За тією інформацією, яка у нас є, Pfizer збирається провести 50 млн доз вакцин до кінця 2020 року, Moderna - 20 млн доз, а AstraZeneka - 100 млн доз", - сказав Кузін.

Чиновник спеціально зазначив, що Україна при подачі заявки на участь в COVAX враховувала умови зберігання препарату, які може собі дозволити. Нагадаємо, що на сьогодні свою ефективність в світовому співтоваристві довели тільки три вакцини, не рахуючи російської. Але вакцина виробництва Pfizer повинна зберігатися при температурі від -70°С до -80°С, а Moderna - близько -20°С. В цьому відношенні з AstraZeneca для медичної інфраструктури України буде найпростіше, оскільки ця вакцина може зберігатися при +2 ... +8°С.

"Тому, з огляду на виробничі потужності, є надія, що ми отримаємо вакцину від Astra Zeneсa. Але точну відповідь на те, вакцина якого виробника потрапить в Україну за програмою COVAX, ми зможемо отримати тільки в січні 2021 року", - сказав Кузін.

При цьому вакцина від AstraZeneca показала тільки 70% ефективності, а під час її випробувань помер один доброволець.