Які країни ЄС найуспішніші у боротьбі з COVID-19?

17:54 15 листопад Київ, Україна

По всій Європі зростає кількість заражень коронавірусом, лікарні заповнюються хворими. Багато країн проходять четверту хвилю пандемії. У яких країнах ЄС ситуація відносно спокійна і чому?

Кількість нових заражень у Німеччині у листопаді перевищила 200 випадків на сто тисяч населення – вперше за весь період пандемії. Відтак країна проходить вже четверту хвилю пандемії. Схожа ситуація з настанням холодної пори року спостерігається і в інших країнах північної півкулі. Однак є й винятки. Наприклад, в Ізраїлі кількість нових заражень зараз становить близько 70 на сто тисяч населення. Ця країна першою у світі почала щеплення людей старше 60 років третьою, що "підсилює", дозою вакцини виробництва BioNTech-Pfizer. Щеплення робиться всім людям похилого віку через не менше ніж п'ять місяців після другої дози.



Оприлюднене нещодавно у науковому журналі New England Journal of Medicine дослідження показало, що ізраїльтяни, щеплені третьою дозою,

значно рідше хворіють на COVID-19, ніж ті, що отримали дві дози. Яка ситуація у цей час у країнах ЄС?

Іспанія

Кількість нових заражень в Іспанії нині найнижча в Європі – 44,7 випадки на сто тисяч населення в середньому за останні сім днів. У цій країні щеплено 80 відсотків жителів. Це може бути одним із пояснень загального низького показника по країні.



Слід зазначити, що Іспанія вже пройшла четверту хвилю пандемії ще навесні. Хоча вона і була значно м'якшою за попередні три. П'яту хвилю Іспанії, схоже, поки що вдається відволікти.



Мальта

Кількість нових заражень на Мальті становить 50 випадків на сто тисяч населення за останні сім днів. Тут вакциновано 83,2 відсотка населення, що є другим показником у ЄС. Перевагою цієї острівної держави є те, що у пікові періоди пандемії тут легше ізолюватись та підтримувати режим карантину. З липня цього року всі невакциновані під час в'їзду до Мальти мають йти на карантин. При цьому визнається вакцинація дозволеними в ЄС препаратами або іншими вакцинами, якщо третя доза, що посилює, зроблена однією з дозволених в ЄС вакцин.



Швеція

У Швеції кількість нових заражень становить 55 випадків на сто тисяч населення в середньому за останні сім днів. Це досить цікавий показник, враховуючи, що сусідні держави, Норвегія та Данія, демонструють кількість нових заражень відповідно у 179 та 278 тисяч населення. Показники Швеції парадоксальні ще й через те, що тут вакциновано "всього" 68 відсотків населення.



Португалія

У Португалі щеплення вже отримали 88 відсотків португальців – це один із найвищих показників у всьому світі. Активно прищеплюється і молодь – вакциновано вже третину населення віком до 18 років. Тим не менш, кількість нових заражень становить 68 на 100 тисяч населення, що значно більше, ніж у сусідній Іспанії. Хоча й у рази нижче, ніж, наприклад, у Німеччині.

Однак якщо порівнювати нинішню ситуацію з тим, що було ще рік тому, ситуація в Португалії значно краща. У лютому Німеччина навіть відправляла на допомогу португальцям лікарів Бундесверу, адже система охорони здоров'я країни була близькою до колапсу через переповненість лікарень хворими на COVID-19.