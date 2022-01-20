Які міста потрапили в "червону зону" з 7 вересня

МОЗ України повідомляє, що в понеділок, 7 вересня, набирає чинності оновлене карантинне зонування. У "червону зону" потрапили Івано-Франківськ, Тернопіль, Чернівці та ряд інших міст.
"Червоний" рівень встановлений у 29 адміністративно-територіальних одиницях, "помаранчевий" - у 89, "жовтий" - у 139.
Зокрема, прийнято рішення встановити з 00:00 7 вересня "червоний" рівень епідемічної небезпеки поширення COVID-19 в таких містах і районах:
м Івано-Франківськ, м. Коломия, м Калуш, Косівський і Тисменицький райони Івано-Франківської області;
м Біляївка та м. Ізмаїл, а також Болградський район Одеської області;
м Дубно та Костопільський район Рівненської області;
м Тернопіль, м. Бережани, м. Чортків, Бережанський, Бучацький, Гусятинський, Монастириський, Теребовлянський, Тернопільський і Чортківський райони Тернопільської області;
Великобурлуцький район Харківської області;
м Чернівці та Вижницький, Глибоцький, Заставнівський, Кіцманський, Новоселицький, Сторожинецький райони Чернівецької області;
Бобровицький район Чернігівської області.
"Червоний" рівень встановлений у 29 адміністративно-територіальних одиницях, "помаранчевий" - у 89, "жовтий" - у 139.
Зокрема, прийнято рішення встановити з 00:00 7 вересня "червоний" рівень епідемічної небезпеки поширення COVID-19 в таких містах і районах:
м Івано-Франківськ, м. Коломия, м Калуш, Косівський і Тисменицький райони Івано-Франківської області;
м Біляївка та м. Ізмаїл, а також Болградський район Одеської області;
м Дубно та Костопільський район Рівненської області;
м Тернопіль, м. Бережани, м. Чортків, Бережанський, Бучацький, Гусятинський, Монастириський, Теребовлянський, Тернопільський і Чортківський райони Тернопільської області;
Великобурлуцький район Харківської області;
м Чернівці та Вижницький, Глибоцький, Заставнівський, Кіцманський, Новоселицький, Сторожинецький райони Чернівецької області;
Бобровицький район Чернігівської області.
Водночас Городенківський район Івано-Франківської області, який вже майже два тижні знаходиться на "червоному" рівні, з 7 вересня переходить на "помаранчевий" у зв'язку з поліпшенням епідемічної ситуації.
Відзначається, що встановлення рівнів відбувається з урахуванням епідемічної ситуації в кожній адміністративно-територіальній одиниці, а саме враховується кількість нових випадків на 100 000 населення за 14 днів.
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