Які міста потрапили в "червону зону" з 7 вересня

08:35 07 вересень Київ, Україна





"Червоний" рівень встановлений у 29 адміністративно-територіальних одиницях, "помаранчевий" - у 89, "жовтий" - у 139.



Зокрема, прийнято рішення встановити з 00:00 7 вересня "червоний" рівень епідемічної небезпеки поширення



м Івано-Франківськ, м. Коломия, м Калуш, Косівський і Тисменицький райони Івано-Франківської області;

м Біляївка та м. Ізмаїл, а також Болградський район Одеської області;

м Дубно та Костопільський район Рівненської області;

м Тернопіль, м. Бережани, м. Чортків, Бережанський, Бучацький, Гусятинський, Монастириський, Теребовлянський, Тернопільський і Чортківський райони Тернопільської області;

Великобурлуцький район Харківської області;

м Чернівці та Вижницький, Глибоцький, Заставнівський, Кіцманський, Новоселицький, Сторожинецький райони Чернівецької області;

Бобровицький район Чернігівської області. МОЗ України повідомляє, що в понеділок, 7 вересня, набирає чинності оновлене карантинне зонування. У "червону зону" потрапили Івано-Франківськ, Тернопіль, Чернівці та ряд інших міст."Червоний" рівень встановлений у 29 адміністративно-територіальних одиницях, "помаранчевий" - у 89, "жовтий" - у 139.Зокрема, прийнято рішення встановити з 00:00 7 вересня "червоний" рівень епідемічної небезпеки поширення COVID-19 в таких містах і районах:м Івано-Франківськ, м. Коломия, м Калуш, Косівський і Тисменицький райони Івано-Франківської області;м Біляївка та м. Ізмаїл, а також Болградський район Одеської області;м Дубно та Костопільський район Рівненської області;м Тернопіль, м. Бережани, м. Чортків, Бережанський, Бучацький, Гусятинський, Монастириський, Теребовлянський, Тернопільський і Чортківський райони Тернопільської області;Великобурлуцький район Харківської області;м Чернівці та Вижницький, Глибоцький, Заставнівський, Кіцманський, Новоселицький, Сторожинецький райони Чернівецької області;Бобровицький район Чернігівської області.



Водночас Городенківський район Івано-Франківської області, який вже майже два тижні знаходиться на "червоному" рівні, з 7 вересня переходить на "помаранчевий" у зв'язку з поліпшенням епідемічної ситуації.



Відзначається, що встановлення рівнів відбувається з урахуванням епідемічної ситуації в кожній адміністративно-територіальній одиниці, а саме враховується кількість нових випадків на 100 000 населення за 14 днів.