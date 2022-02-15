Як люди, які перехворіли на Covid-19, реагують на штам Омікрон. Дослідження

13:02 15 лютий Київ, Україна

Імунна система після перенесеного захворювання Covid-19 гірше справляється зі штамом «Омікрон», ніж із попередніми варіантами вірусу.

Відповідне дослідження було опубліковане у The New England Journal of Medicine, повідомляє Reuters.



Природна імунна реакція ефективна проти повторного зараження «Омікроном» лише на 56%, а проти зараження Дельтою – на 92%.



Вчені з Катару досліджували ефективність попереднього зараження SARS-CoV-2 у протидії "Омікрону".



Для цього вони проаналізували національну базу даних Covid-19 від початку пандемії.



Раніше природний імунітет після перенесеної хвороби Covid-19 був:

на 90,2% ефективним проти повторного зараження Альфа-варіантом ;

90,2% ефективним проти повторного зараження ; на 85,7% ефективним проти повторного зараження Бета-варіантом ;

; на 92% ефективним проти повторного зараження Д ельта-варіантом .

Однак у випадку з «Омікроном» перенесена хвороба захищала від повторного зараження лише на 56%.



При цьому у людей, які повторно заразилися «Омікроном», імунна відповідь після попередньої хвороби на 87,8% запобігала важким формам хвороби.



Водночас у Центрі контролю та профілактики захворювань США (CDC) зазначають, що найбільш ефективним та безпечним методом боротьби з Covid-19 залишається вакцинація.