Як люди, які перехворіли на Covid-19, реагують на штам Омікрон. Дослідження

Імунна система після перенесеного захворювання Covid-19 гірше справляється зі штамом «Омікрон», ніж із попередніми варіантами вірусу.
Відповідне дослідження було опубліковане у The New England Journal of Medicine, повідомляє Reuters.
Природна імунна реакція ефективна проти повторного зараження «Омікроном» лише на 56%, а проти зараження Дельтою – на 92%.
Вчені з Катару досліджували ефективність попереднього зараження SARS-CoV-2 у протидії "Омікрону".
Для цього вони проаналізували національну базу даних Covid-19 від початку пандемії.
Раніше природний імунітет після перенесеної хвороби Covid-19 був:
Природна імунна реакція ефективна проти повторного зараження «Омікроном» лише на 56%, а проти зараження Дельтою – на 92%.
Вчені з Катару досліджували ефективність попереднього зараження SARS-CoV-2 у протидії "Омікрону".
Для цього вони проаналізували національну базу даних Covid-19 від початку пандемії.
Раніше природний імунітет після перенесеної хвороби Covid-19 був:
- на 90,2% ефективним проти повторного зараження Альфа-варіантом;
- на 85,7% ефективним проти повторного зараження Бета-варіантом;
- на 92% ефективним проти повторного зараження Дельта-варіантом.
Однак у випадку з «Омікроном» перенесена хвороба захищала від повторного зараження лише на 56%.
При цьому у людей, які повторно заразилися «Омікроном», імунна відповідь після попередньої хвороби на 87,8% запобігала важким формам хвороби.
Водночас у Центрі контролю та профілактики захворювань США (CDC) зазначають, що найбільш ефективним та безпечним методом боротьби з Covid-19 залишається вакцинація.
При цьому у людей, які повторно заразилися «Омікроном», імунна відповідь після попередньої хвороби на 87,8% запобігала важким формам хвороби.
Водночас у Центрі контролю та профілактики захворювань США (CDC) зазначають, що найбільш ефективним та безпечним методом боротьби з Covid-19 залишається вакцинація.
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