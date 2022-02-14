Як відрізнити COVID-19 від сезонної алергії

У Міністерстві охорони здоров'я пояснюють, як відрізнити симптоми COVID-19 від сезонної алергії.
Це дослідження було проведено вченими з Центру контролю та профілактики захворювань США.
У МОЗ кажуть, що сезонна алергія може викликати кашель, нежить і втому, проте підвищення температури найчастіше спостерігається саме у людей з COVID-19.
У людей з алергією також може зникати нюх та смак, виникати задишка та біль у м'язах.
Це дослідження було проведено вченими з Центру контролю та профілактики захворювань США.
У МОЗ кажуть, що сезонна алергія може викликати кашель, нежить і втому, проте підвищення температури найчастіше спостерігається саме у людей з COVID-19.
У людей з алергією також може зникати нюх та смак, виникати задишка та біль у м'язах.
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