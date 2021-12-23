Як відрізняється захист від коронавірусу, залежно від маски – дослідження

16:19 23 грудень Київ, Україна

Медексперти рекомендують додаткові щеплення, дотримання масочного режиму, провітрювання та соціальне дистанціювання, а також часте миття рук, щоб стримати поширення нового штаму коронавірусу "Омікрон".



З огляду на поширення "Омікрону", Всесвітня організація охорони здоров'я також оновила свої рекомендації для медпрацівників. Тепер ВООЗ рекомендує носити респіратор, або медичну маску, що доглядає пацієнтів з COVID-19.

"Сьогодні ВООЗ видав нові правила для медпрацівників, які включають рекомендацію використовувати респіратор, або медичну маску на додаток до іншого особистого захисту, при вході до кімнати, де перебуває пацієнт із підтвердженим або підозрюваним діагнозом COVID-19", - заявив глава ВООЗ Тедрос Гебреесус.

Як саме відрізняється захист від вірусу, залежно від маски досліджували вчені університету Міннесоти.



Так, згідно з результатами дослідження, особа, яка доглядає інфікованого на COVID-19, який був без маски, і мав маску з тканини, заразився коронавірусом через 20 хвилин. Якщо особа була в хірургічній масці, цей інтервал збільшився до 30 хвилин, а при носінні добре підібраних масок N95, або KF94 або KN95, цей час збільшувався до двох з половиною годин. Час захисту збільшувався, якщо заражена людина теж була в масці.



Дослідники Національного інституту США з безпеки праці та здоров'я (NIOSH) вказують – поєднання масок та покращення їх прилягання, надають великий захист від респіраторних заражень, включаючи COVID-19.



Вчені NIOSH вказують - носіння тканинної маски разом з медичною маскою захищає від 91% частинок з повітря, що видихається, і 85% частинок з повітря, що виділяється при кашлі.



Носіння двох масок із трьох шарів тканини, або медичних масок надає кращий захист від частинок, що видихаються, з повітря.. Медична маска без модифікацій блокувала приблизно 42% частинок з повітря, що видихається, і 56% частинок, що потрапляють у повітря при кашлі.



Центри США з контролю над захворюваннями рекомендують вибирати маски за такими критеріями:



- два або більше шарів тканини, яку можна прати і через яку можна дихати.



- маска повністю закриває рота і носа того, хто її носить.



- щільно прилягає до обличчя.



- Закріплюється зверху на носі.



Однак, CDC вказує – у деяких ситуаціях краще віддати перевагу респіратору, або масці з більш високим ступенем захисту. До таких ситуацій належать:



- Поїздки у громадському транспорті тривалий час, або з великою кількістю людей.



- Догляд за хворим COVID-19.



- робота, що передбачає контакт із великою кількістю людей, наприклад у магазині.



- особам похилого віку, які мають медичні ускладнення та інших груп ризику.



- особам з ослабленим імунітетом або невакцинованим.