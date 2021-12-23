Як відрізняється захист від коронавірусу, залежно від маски – дослідження

Медексперти рекомендують додаткові щеплення, дотримання масочного режиму, провітрювання та соціальне дистанціювання, а також часте миття рук, щоб стримати поширення нового штаму коронавірусу "Омікрон".
З огляду на поширення "Омікрону", Всесвітня організація охорони здоров'я також оновила свої рекомендації для медпрацівників. Тепер ВООЗ рекомендує носити респіратор, або медичну маску, що доглядає пацієнтів з COVID-19.
З огляду на поширення "Омікрону", Всесвітня організація охорони здоров'я також оновила свої рекомендації для медпрацівників. Тепер ВООЗ рекомендує носити респіратор, або медичну маску, що доглядає пацієнтів з COVID-19.
Як саме відрізняється захист від вірусу, залежно від маски досліджували вчені університету Міннесоти.
Так, згідно з результатами дослідження, особа, яка доглядає інфікованого на COVID-19, який був без маски, і мав маску з тканини, заразився коронавірусом через 20 хвилин. Якщо особа була в хірургічній масці, цей інтервал збільшився до 30 хвилин, а при носінні добре підібраних масок N95, або KF94 або KN95, цей час збільшувався до двох з половиною годин. Час захисту збільшувався, якщо заражена людина теж була в масці.
Дослідники Національного інституту США з безпеки праці та здоров'я (NIOSH) вказують – поєднання масок та покращення їх прилягання, надають великий захист від респіраторних заражень, включаючи COVID-19.
Вчені NIOSH вказують - носіння тканинної маски разом з медичною маскою захищає від 91% частинок з повітря, що видихається, і 85% частинок з повітря, що виділяється при кашлі.
Носіння двох масок із трьох шарів тканини, або медичних масок надає кращий захист від частинок, що видихаються, з повітря.. Медична маска без модифікацій блокувала приблизно 42% частинок з повітря, що видихається, і 56% частинок, що потрапляють у повітря при кашлі.
Центри США з контролю над захворюваннями рекомендують вибирати маски за такими критеріями:
- два або більше шарів тканини, яку можна прати і через яку можна дихати.
- маска повністю закриває рота і носа того, хто її носить.
- щільно прилягає до обличчя.
- Закріплюється зверху на носі.
Однак, CDC вказує – у деяких ситуаціях краще віддати перевагу респіратору, або масці з більш високим ступенем захисту. До таких ситуацій належать:
- Поїздки у громадському транспорті тривалий час, або з великою кількістю людей.
- Догляд за хворим COVID-19.
- робота, що передбачає контакт із великою кількістю людей, наприклад у магазині.
- особам похилого віку, які мають медичні ускладнення та інших груп ризику.
- особам з ослабленим імунітетом або невакцинованим.
Так, згідно з результатами дослідження, особа, яка доглядає інфікованого на COVID-19, який був без маски, і мав маску з тканини, заразився коронавірусом через 20 хвилин. Якщо особа була в хірургічній масці, цей інтервал збільшився до 30 хвилин, а при носінні добре підібраних масок N95, або KF94 або KN95, цей час збільшувався до двох з половиною годин. Час захисту збільшувався, якщо заражена людина теж була в масці.
Дослідники Національного інституту США з безпеки праці та здоров'я (NIOSH) вказують – поєднання масок та покращення їх прилягання, надають великий захист від респіраторних заражень, включаючи COVID-19.
Вчені NIOSH вказують - носіння тканинної маски разом з медичною маскою захищає від 91% частинок з повітря, що видихається, і 85% частинок з повітря, що виділяється при кашлі.
Носіння двох масок із трьох шарів тканини, або медичних масок надає кращий захист від частинок, що видихаються, з повітря.. Медична маска без модифікацій блокувала приблизно 42% частинок з повітря, що видихається, і 56% частинок, що потрапляють у повітря при кашлі.
Центри США з контролю над захворюваннями рекомендують вибирати маски за такими критеріями:
- два або більше шарів тканини, яку можна прати і через яку можна дихати.
- маска повністю закриває рота і носа того, хто її носить.
- щільно прилягає до обличчя.
- Закріплюється зверху на носі.
Однак, CDC вказує – у деяких ситуаціях краще віддати перевагу респіратору, або масці з більш високим ступенем захисту. До таких ситуацій належать:
- Поїздки у громадському транспорті тривалий час, або з великою кількістю людей.
- Догляд за хворим COVID-19.
- робота, що передбачає контакт із великою кількістю людей, наприклад у магазині.
- особам похилого віку, які мають медичні ускладнення та інших груп ризику.
- особам з ослабленим імунітетом або невакцинованим.
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