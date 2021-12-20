Як «Омікрон» впливає на вакцинованих та перехворілих: відповідь ВООЗ

09:30 02 грудень Київ, Україна

Новий штам коронавірусу «Омікрон» становить загрозу для перехворілих і вакцинованих.

Про це попередила Всесвітня організація охорони здоров'я.



ВООЗ закликає всі 194 країни, що входять до складу організації, прискорити програму вакцинації груп ризику інфекції та готуватися до нової хвилі хворих у лікарнях.



Найбільше випадків зараження новим штамом в ПАР, за нею слідує Великобританія, Німеччина, Нідерланди, Бельгія, Данія, Ізраїль, Австралія, Канада та інші.



Зазначимо, що смерть від нового штаму поки не зареєстрована. Мутації «Омікрону» дозволяють йому обходити імунну систему людей, які вакцинувалися від коронавірусу, а також перехворіли.



«Цей варіант коронавірусу нас дуже здивував. Йдеться фактично про еволюційний стрибок коронавірусу. Він володіє цілим набором мутацій, на які ми не очікували», – заявив вірусолог Туліо де Олівейра.



Поки що рано говорити, чи замінить у ПАР «Омікрон» варіант «Дельта» за поширеністю. Вчені протягом місяця зможуть встановити, наскільки новий штам здатний оминати імунітет, спричинений вакцинами або антитілами.