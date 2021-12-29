Як Європа зустрічає "Омікрон". Порівнюємо карантинні обмеження

11:32 29 грудень Київ, Україна

Новий штам коронавірусу «Омікрон» почав активно розповсюджуватися світом у листопаді. В Україні його випадки почали фіксуватись у першій половині грудня. Фахівці стверджують, що цей вірус має більшу контагіозність (заразність), ніж штам «Дельта». За словами медиків, вакциновані пацієнти хворіють у легкій формі.



Проте західні країни не враховують таку заспокійливу риторику та суттєво посилюють карантинні обмеження. В Україні жодних змін. Влада продовжила адаптивний карантин до 31 березня 2022 року. «Це означає, що всі правила доступу до публічних місць з Covid-сертифікатами, носіння масок і дотримання дистанції залишаються в силі», – зазначив глава уряду Денис Шмигаль.



Головний санітарний лікар України Ігор Кузін не виключає, що згодом обмеження можуть бути посилені. «Дивитимемося, які норми виявляться більш ефективними, і, швидше за все, відповідні коригування можуть бути внесені щодо посилення маскового режиму, обробки рук», – зазначив він.



Кузін натомість зазначив, що відомостей про те, що «Омікрон» якось впливає на захворюваність серед дітей, поки що немає, тому школи не переводитимуть на дистанційне навчання.



Керівник Центру економіки охорони здоров'я KSE Юрій Ганіченко вважає, що приклад європейських країн свідчить про потенційну загрозу «Омікрону» і з нею Україна вже може зіткнутися у січні 2022 року. Нагадаємо, Європа не зволікає та посилює обмежувальні заходи – щоб уповільнити поширення вкрай заразного штаму.



Німеччина



У ФРН набули чинності жорсткі коронавірусні обмеження. Зокрема:

закрито кінотеатри, театри, музеї, внутрішні приміщення зоопарків, басейни та інші місця відпочинку;

тільки тим, хто зробив щеплення від коронавірусу або перехворів на Covid-19, можна буде приватно зустрічатися групами у складі не більше десяти осіб. Якщо в сім'ї, яка проживає разом, хоча б одна людина не щеплена, на неї поширюються більш серйозні обмеження: у гості можна запросити лише двох осіб з іншого домогосподарства (виняток становлять лише діти до 14 років). Попередньо це обмеження діятиме до 11 січня;

у сфері громадського харчування вводиться комендантська година: з 22:30 до 5 ранку. У новорічну ніч комендантська година починається не раніше години ночі.



Крім того, уряд Німеччини вирішив придбати мільйон упаковок препарату Paxlovid у американської компанії Pfizer для лікування коронавірусу. Перші поставки ліків очікуються вже у січні.



Італія



У зв'язку з тим, що в країні швидко поширюється новий варіант коронавірусу Омікрон, уряд посилює карантин. Керівництво країни розглядає тестування всім, хто бажає брати участь у святкових заходах.

Крім того, в Італії:



- термін дії Covid-сертифіката про щеплення скорочено з дев'яти до шести місяців (починаючи з 1 лютого). Також необхідне щеплення третьою дозою через чотири місяці після введення другої дози;



- повертається вимога про обов'язкове носіння маски FFP2 у кінотеатрах, театрах, спортивних заходах та громадському транспорті. Також повернеться обов'язкове носіння маски на вулиці.



Нагадаємо, із 16 грудня Італія закрилася для українців. Обмеження на в'їзд діятимуть до 31 січня 2022 року. При цьому заборонено в'їжджати до Італії громадянам, які останні 14 днів проживали або перебували транзитом у ПАР, Лесото, Ботсвані, Зімбабве, Малаві, Мозамбіку, Намібії та Есватіні.



Іспанія



У зв'язку з високими показниками вакцинації та відносно невеликим відсотком захворюваності на коронавірус восени Іспанії вдалося уникнути карантинних заходів. Однак через «Омікрон» правила знову змінюються: повернулося правило обов'язкового носіння масок на повітрі. За словами прем'єр-міністра, буде багато винятків. Наприклад, маски необов'язково одягати, якщо люди знаходяться на відкритих просторах або знаходяться на свіжому повітрі разом із родичами, з якими проживають разом.



Крім того, уряд країни працює над виділенням додаткових 292 млн євро на підтримку первинної медико-санітарної допомоги.



За даними уряду, зараз половина випадків захворювань Covid-19 припадає саме на «Омікрон».



Франція



У Франції з 3 січня починає діяти низка нових обмежень:

кількість учасників масових заходів у приміщеннях не повинна перевищувати 2 тис. людей, а просто неба – 5 тис. Попередньо планується, що це правило діятиме протягом трьох тижнів;

роботодавці зобов'язали забезпечити працівникам можливість працювати з дому щонайменше три дні на тиждень;

забороняється продавати, вживати їжу та напої у кінотеатрах, а також у громадському транспорті далекого сполучення;

запроваджено масковий режим у центральних районах міст.

Водночас школярі не припинятимуть навчання: школи відкриються для учнів 3 січня після вихідних днів.



З 15 січня у Франції почнуть діяти паспорти вакцинації – якщо парламент ухвалить відповідний законопроєкт. Це означає, що для відвідування ресторанів, кінотеатрів та інших громадських та культурних закладів потрібно буде пред'явити не негативний ПЛР-тест, як було й досі, а документ, що засвідчує щеплення.



Австрія



Уряд запровадив жорсткі обмеження через «Омікрон» – щоправда, ситуація досить динамічна, оскільки керівники країни збираються раз на тиждень для перегляду правил.

Станом на 27 грудня діють такі обмеження:



- комендантська година з 22.00 для закладів громадського харчування, причому це обмеження стосується і новорічної ночі. Більше того, уряд рекомендує у новорічну ніч громадянам не влаштовувати вечірки у приватних домоволодіннях після 22:00;



- обмеження кількості учасників масових заходів у закритих приміщеннях. Найбільше дозволено – 2 тис. людей. Але за умови, що всі будуть щеплені трьома дозами та будуть мати негативний результат ПЛР-тесту.







Крім того, влада Австрії віднесла такі країни, як Великобританія, Норвегія, Данія та Нідерланди, до регіонів з поширенням нового варіанту вірусу. Це означає, що всі, хто прибув звідти, повинні йти на карантин. Виняток лише для щеплених трьома дозами.



Греція



Уряд цієї країни запровадив низку карантинних обмежень, які діятимуть 3-16 січня: