Як розвиватиметься пандемія коронавірусу в Україні - прогноз

11:17 10 грудень Київ, Україна





За даними вчених, за останні два тижні захворюваність в Україні стабільно знижувалася приблизно на 20% на тиждень. Кількість летальних випадків теж зменшилася до середнього значення близько 430 на добу за тиждень, але досі залишається вищою за максимум, якого ми досягли навесні.



Група зазначає, що при плануванні розвитку пандемії, слід враховувати швидше поширення нового штаму. За даними Європейського центру з профілактики та контролю захворюваності (ECDC), зафіксували 693 випадки інфікування "Омікроном" поза країнами ЄС та 212 випадків у ЄС.



Зменшилася кількість позитивних ПЛР-тестів – за два тижні їхній відсоток упав з 30,0% до 24,2%, однак це сталося на тлі зменшення обсягів тестування. Підрахунки також показали, що зараз відбувається швидке зменшення навантажень у лікарні. Кількість зайнятих ліжок, призначених для хворих на COVID-19, знизилася до 60% від максимуму цієї осені.



Ігор Бровченко, доктор фізико-математичних наук та керівник групи з математичного моделювання епідемії COVID-19 в Україні пояснив, що Україна пережила піковий період більше місяця тому і зараз перебуває у фазі згасання.



Щодо періоду зимових свят експерт зазначив, що очікувати значного збільшення хворих не доводиться, адже причина піку захворюваності не в кількості масових заходів, тому перебіг пандемії вони принципово не змінять. Робоча група з математичного моделювання проблем, пов'язаних з епідемією коронавірусу, оприлюднила прогноз , як розвиватиметься пандемія коронавірусу в Україні.За даними вчених, за останні два тижні захворюваність в Україні стабільно знижувалася приблизно на 20% на тиждень. Кількість летальних випадків теж зменшилася до середнього значення близько 430 на добу за тиждень, але досі залишається вищою за максимум, якого ми досягли навесні.Група зазначає, що при плануванні розвитку пандемії, слід враховувати швидше поширення нового штаму. За даними Європейського центру з профілактики та контролю захворюваності (ECDC), зафіксували 693 випадки інфікування "Омікроном" поза країнами ЄС та 212 випадків у ЄС.Зменшилася кількість позитивних ПЛР-тестів – за два тижні їхній відсоток упав з 30,0% до 24,2%, однак це сталося на тлі зменшення обсягів тестування. Підрахунки також показали, що зараз відбувається швидке зменшення навантажень у лікарні. Кількість зайнятих ліжок, призначених для хворих на COVID-19, знизилася до 60% від максимуму цієї осені.Ігор Бровченко, доктор фізико-математичних наук та керівник групи з математичного моделювання епідемії COVID-19 в Україні пояснив, що Україна пережила піковий період більше місяця тому і зараз перебуває у фазі згасання.Щодо періоду зимових свят експерт зазначив, що очікувати значного збільшення хворих не доводиться, адже причина піку захворюваності не в кількості масових заходів, тому перебіг пандемії вони принципово не змінять.

Попередній досвід показує, що святкові періоди не є визначальними в динаміці епідемії. Тобто свята та масові заходи можуть викликати локальний короткочасний спалах, але після свят динаміка швидше за все повернеться до попереднього тренду. Якщо свята не співпадуть, наприклад, із приходом нового штаму. Тоді початок нової хвилі може прискоритися, хоча вона все одно почалася б, але пізніше. Тобто свята можуть прискорити процес, але не кардинально змінити перебіг епідемії”.

Щодо нового штаму коронавірусу "Омікрон" поки що неможливо робити прогнози, каже Ігор Бровченко. Зараз відомо тільки, що він заразніший за попередні, а за попередніми результатами досліджень, штам здатний ефективно обходити імунітет щеплених.

"Єдине, що можна говорити більш менш впевнено, що Україна не буде першою, хто відчує на собі цей штам. Перед цим буде можливість побачити, як ситуація розвивається в сусідніх країнах (Болгарії, Румунії, Польщі) і тоді стане зрозуміліше, що очікувати нам”, – додає керівник групи.

Україна за рівнем вакцинації знаходиться на рівні між Болгарією та Румунією, а також має схожу історію та поточну фазу епідемії.