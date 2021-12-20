Як розвиватиметься пандемія коронавірусу в Україні - прогноз

Робоча група з математичного моделювання проблем, пов'язаних з епідемією коронавірусу, оприлюднила прогноз, як розвиватиметься пандемія коронавірусу в Україні.
За даними вчених, за останні два тижні захворюваність в Україні стабільно знижувалася приблизно на 20% на тиждень. Кількість летальних випадків теж зменшилася до середнього значення близько 430 на добу за тиждень, але досі залишається вищою за максимум, якого ми досягли навесні.
Група зазначає, що при плануванні розвитку пандемії, слід враховувати швидше поширення нового штаму. За даними Європейського центру з профілактики та контролю захворюваності (ECDC), зафіксували 693 випадки інфікування "Омікроном" поза країнами ЄС та 212 випадків у ЄС.
Зменшилася кількість позитивних ПЛР-тестів – за два тижні їхній відсоток упав з 30,0% до 24,2%, однак це сталося на тлі зменшення обсягів тестування. Підрахунки також показали, що зараз відбувається швидке зменшення навантажень у лікарні. Кількість зайнятих ліжок, призначених для хворих на COVID-19, знизилася до 60% від максимуму цієї осені.
Ігор Бровченко, доктор фізико-математичних наук та керівник групи з математичного моделювання епідемії COVID-19 в Україні пояснив, що Україна пережила піковий період більше місяця тому і зараз перебуває у фазі згасання.
Щодо періоду зимових свят експерт зазначив, що очікувати значного збільшення хворих не доводиться, адже причина піку захворюваності не в кількості масових заходів, тому перебіг пандемії вони принципово не змінять.
За даними вчених, за останні два тижні захворюваність в Україні стабільно знижувалася приблизно на 20% на тиждень. Кількість летальних випадків теж зменшилася до середнього значення близько 430 на добу за тиждень, але досі залишається вищою за максимум, якого ми досягли навесні.
Група зазначає, що при плануванні розвитку пандемії, слід враховувати швидше поширення нового штаму. За даними Європейського центру з профілактики та контролю захворюваності (ECDC), зафіксували 693 випадки інфікування "Омікроном" поза країнами ЄС та 212 випадків у ЄС.
Зменшилася кількість позитивних ПЛР-тестів – за два тижні їхній відсоток упав з 30,0% до 24,2%, однак це сталося на тлі зменшення обсягів тестування. Підрахунки також показали, що зараз відбувається швидке зменшення навантажень у лікарні. Кількість зайнятих ліжок, призначених для хворих на COVID-19, знизилася до 60% від максимуму цієї осені.
Ігор Бровченко, доктор фізико-математичних наук та керівник групи з математичного моделювання епідемії COVID-19 в Україні пояснив, що Україна пережила піковий період більше місяця тому і зараз перебуває у фазі згасання.
Щодо періоду зимових свят експерт зазначив, що очікувати значного збільшення хворих не доводиться, адже причина піку захворюваності не в кількості масових заходів, тому перебіг пандемії вони принципово не змінять.
Щодо нового штаму коронавірусу "Омікрон" поки що неможливо робити прогнози, каже Ігор Бровченко. Зараз відомо тільки, що він заразніший за попередні, а за попередніми результатами досліджень, штам здатний ефективно обходити імунітет щеплених.
Україна за рівнем вакцинації знаходиться на рівні між Болгарією та Румунією, а також має схожу історію та поточну фазу епідемії.
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