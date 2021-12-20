Кабмін заборонив в'їзд в Україну іноземцям із 8 південноафриканських країн

18:20 02 грудень Київ, Україна

Через поширення нового варіанту коронавірусу в'їзд в Україну буде заборонений з восьми країн П івденної Африки.

Це рішення, метою якого є запобігання розповсюдженню на території України COVID-19, було ухвалено на засіданні уряду у четвер, 2 грудня.

Заборона перетинати держкордон поширюється на іноземців та осіб без громадянства, які прибули з Південноафриканської Республіки, Ботсвани, Зімбабве, Намібії, Лесото, Есватіні, Мозамбіку, Малаві та були на територіях цих країн не менше семи днів протягом останніх 14 днів.



Водночас, згідно з рішенням уряду, дозволено в'їжджати в Україну іноземцям та особам без громадянства, які постійно або тимчасово проживають на території України, є подружжям або дітьми громадян України, працівникам іноземних дипломатичних представництв та консульських установ, представництв міжнародних організацій, акредитованих в Україні та членам їхніх сімей.



Проте перераховані вище категорії громадян після в'їзду повинні пройти обов'язкову самоізоляцію.

У багатьох країнах світу запроваджуються нові обмеження через "Омікрон", зокрема забороняють поїздки з Південної Африки. У той самий час, Всесвітня організація охорони здоров'я закликала не вводити повну заборону на в'їзд, оскільки це, на думку організації, не зупинить поширення вірусу. У ВООЗ просять застосовувати "підхід, заснований на фактах та ризиках" до будь-яких заходів щодо подорожей.



Новий варіант вірусу вже зафіксовано на всіх континентах, крім Антарктиди.