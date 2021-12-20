До України черговий антирекорд по COVID-19

09:53 06 серпень Київ, Україна

За останню добу в Україні захворіло на 47 осіб більше, ніж було зафіксовано напередодні. Новий антирекорд склав 1318 чоловік захворіли коронавірусів. Дані отримані з карти Ради національної безпеки і оборони.

Всього з початку епідемії в Україні захворіли 76 808 осіб. Понад 42 тисяч пацієнтів одужали, з них 997 за минулу добу і 1819 чоловік померли, в тому числі 31 вчора.

Найбільше заражених у Львівській області - вже понад 10 тисяч. Далі йде Київ (8992). Значний добовий приріст в Одеській, Харківській, Івано-Франківській областях.

Зараз коронавірусна хвороба виявлена:

  • Вінницька область - 2898 випадків;
  • Волинська область - 4108 випадків;
  • Дніпропетровська область - 1 492 випадки;
  • Донецька область - 941 випадок;
  • Житомирська область - 2036 випадків;
  • Закарпатська область - 5539 випадків;
  • Запорізька область - 890 випадків;
  • Івано-Франківська область - 5295 випадків;
  • Кіровоградська область - 713 випадків;
  • г. Київ - 8992 випадки;
  • Київська область - 3980 випадків;
  • Львівська область - 10 420 випадків;
  • Луганська область - 135 випадків;
  • Миколаївська область - 666 випадків;
  • Одеська область - 3748 випадків;
  • Полтавська область - 477 випадків;
  • Рівненська область - 6538 випадків;
  • Сумська область - 594 випадки;
  • Тернопільська область - 3177 випадків;
  • Харківська область - 4381 випадок;
  • Херсонська область - 242 випадки;
  • Хмельницька область - тисяча двісті п'ятьдесят-сім випадків;
  • Чернівецька область - 6383 випадки;
  • Черкаська область - 969 випадків;
  • Чернігівська область - 937 випадків.

Нагадаємо, днем раніше повідомлялося про тисячі двісті сімдесят-один новий випадок захворювання. При цьому 914 осіб одужали.