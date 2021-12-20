До України черговий антирекорд по COVID-19

За останню добу в Україні захворіло на 47 осіб більше, ніж було зафіксовано напередодні. Новий антирекорд склав 1318 чоловік захворіли коронавірусів. Дані отримані з карти Ради національної безпеки і оборони.
Всього з початку епідемії в Україні захворіли 76 808 осіб. Понад 42 тисяч пацієнтів одужали, з них 997 за минулу добу і 1819 чоловік померли, в тому числі 31 вчора.
Найбільше заражених у Львівській області - вже понад 10 тисяч. Далі йде Київ (8992). Значний добовий приріст в Одеській, Харківській, Івано-Франківській областях.
Зараз коронавірусна хвороба виявлена:
- Вінницька область - 2898 випадків;
- Волинська область - 4108 випадків;
- Дніпропетровська область - 1 492 випадки;
- Донецька область - 941 випадок;
- Житомирська область - 2036 випадків;
- Закарпатська область - 5539 випадків;
- Запорізька область - 890 випадків;
- Івано-Франківська область - 5295 випадків;
- Кіровоградська область - 713 випадків;
- г. Київ - 8992 випадки;
- Київська область - 3980 випадків;
- Львівська область - 10 420 випадків;
- Луганська область - 135 випадків;
- Миколаївська область - 666 випадків;
- Одеська область - 3748 випадків;
- Полтавська область - 477 випадків;
- Рівненська область - 6538 випадків;
- Сумська область - 594 випадки;
- Тернопільська область - 3177 випадків;
- Харківська область - 4381 випадок;
- Херсонська область - 242 випадки;
- Хмельницька область - тисяча двісті п'ятьдесят-сім випадків;
- Чернівецька область - 6383 випадки;
- Черкаська область - 969 випадків;
- Чернігівська область - 937 випадків.
Нагадаємо, днем раніше повідомлялося про тисячі двісті сімдесят-один новий випадок захворювання. При цьому 914 осіб одужали.
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