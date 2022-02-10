До пом'якшення карантину Україна не готова

16:48 21 вересень Київ, Україна

Згідно з інформацією, яку опублікувало Міністерство охорони здоров'я України 21 вересня, всього дві області України готові до пом'якшення карантинного режиму. Велика частина території України знаходиться все ще під загрозою.



Готові до пом'якшення обмежень тільки Кіровоградська та Херсонська області. У всіх інших регіонах перевищено показник 40 хворих на 100 тис. населення.

Крім цього, в Донецькій, Київській, Луганській, Одеській, Рівненській, Тернопільській, Харківській, Хмельницькій, Черкаській та Чернівецькій областях за останні п'ять днів фіксувалося перевищення показника 50% завантаженості ліжко-місць в лікарнях для пацієнтів з COVID-19.



Спалах коронавірусної інфекції почався в кінці 2019 року в Китаї. 11 березня 2020 року Всесвітня організація охорони здоров'я оголосила поширення коронавірусу пандемією. Станом на 21 вересня у світі зафіксовано 30,93 млн випадків зараження коронавірусом, померло майже 960 тис. людей, видужали 21,1 млн.



В Україні за минулу добу зафіксовано 2675 нових випадків COVID-19, 26 осіб померли. Всього з початку епідемії коронавірус був підтверджений у 178 353 осіб, 3583 померли, 78 184 одужали.