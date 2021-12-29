До свят захворюваність в Україні скоротилася до 8,5 тисяч осіб на добу

09:35 01 травень Київ, Україна

За повідомленням глави МОЗ Максима Степанова, за останню добу в країні було зафіксовано 8,5 тисячі нових випадків коронавірусу. Це на 1,5 тисячі менше, ніж напередодні. Всього за час пандемії в Україні на коронавірус заразилися 2,078 млн осіб.

"8549 нових випадків коронавірусної хвороби COVID-19 зафіксовано в Україні станом на 1 травня 2021 року. Зокрема, захворіли 374 дитини і 145 медпрацівників", - інформує Степанов.

Також за минулу добу:

  • госпіталізовано - 3 051 особа;
  • летальних випадків - 351;
  • одужали - 14 956 осіб;
  • здійснено тестувань за добу - 83 336 (в тому числі методом ПЛР - 37455, методом ІФА - 13016, досліджень швидкими тестами на антиген до SARS-CoV-2 - 32865).

За весь час пандемії в Україні:

  • захворіли - 2 078 086 осіб;
  • одужали - 1 670 481 особа;
  • летальних випадків - 44 436;
  • проведення ПЛР-тестів - 9 456 234.

Кількість захворювань в регіонах на добу:

  • м. Київ - 671 випадок;
  • Вінницька область - 196 випадків;
  • Волинська область - 185 випадків;
  • Дніпропетровська область - 745 випадків;
  • Донецька область - 570 випадків;
  • Житомирська область - 218 випадків;
  • Закарпатська область - 129 випадків;
  • Запорізька область - 405 випадків;
  • Івано-Франківська область - 131 випадок;
  • Київська область - 433 випадки;
  • Кіровоградська область - 173 випадки;
  • Луганська область - 157 випадків;
  • Львівська область - 448 випадків;
  • Миколаївська область - 245 випадків;
  • Одеська область - 454 випадки;
  • Полтавська область - 385 випадків;
  • Рівненська область - 291 випадок;
  • Сумська область - 188 випадків;
  • Тернопільська область - 200 випадків;
  • Харківська область - 730 випадків;
  • Херсонська область - 187 випадків;
  • Хмельницька область - 446 випадків;
  • Черкаська область - 537 випадків;
  • Чернівецька область - 98 випадків;
  • Чернігівська область - 327 випадків.

Нагадаємо, напередодні повідомлялося про 10 072 нових випадки захворювання на коронавірус, померли 307 пацієнтів.

Також напередодні стало відомо, що дві області України покинули "червону" зону.