До свят захворюваність в Україні скоротилася до 8,5 тисяч осіб на добу

За повідомленням глави МОЗ Максима Степанова, за останню добу в країні було зафіксовано 8,5 тисячі нових випадків коронавірусу. Це на 1,5 тисячі менше, ніж напередодні. Всього за час пандемії в Україні на коронавірус заразилися 2,078 млн осіб.
Також за минулу добу:
- госпіталізовано - 3 051 особа;
- летальних випадків - 351;
- одужали - 14 956 осіб;
- здійснено тестувань за добу - 83 336 (в тому числі методом ПЛР - 37455, методом ІФА - 13016, досліджень швидкими тестами на антиген до SARS-CoV-2 - 32865).
За весь час пандемії в Україні:
- захворіли - 2 078 086 осіб;
- одужали - 1 670 481 особа;
- летальних випадків - 44 436;
- проведення ПЛР-тестів - 9 456 234.
Кількість захворювань в регіонах на добу:
- м. Київ - 671 випадок;
- Вінницька область - 196 випадків;
- Волинська область - 185 випадків;
- Дніпропетровська область - 745 випадків;
- Донецька область - 570 випадків;
- Житомирська область - 218 випадків;
- Закарпатська область - 129 випадків;
- Запорізька область - 405 випадків;
- Івано-Франківська область - 131 випадок;
- Київська область - 433 випадки;
- Кіровоградська область - 173 випадки;
- Луганська область - 157 випадків;
- Львівська область - 448 випадків;
- Миколаївська область - 245 випадків;
- Одеська область - 454 випадки;
- Полтавська область - 385 випадків;
- Рівненська область - 291 випадок;
- Сумська область - 188 випадків;
- Тернопільська область - 200 випадків;
- Харківська область - 730 випадків;
- Херсонська область - 187 випадків;
- Хмельницька область - 446 випадків;
- Черкаська область - 537 випадків;
- Чернівецька область - 98 випадків;
- Чернігівська область - 327 випадків.
Нагадаємо, напередодні повідомлялося про 10 072 нових випадки захворювання на коронавірус, померли 307 пацієнтів.
Також напередодні стало відомо, що дві області України покинули "червону" зону.
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