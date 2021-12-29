До свят захворюваність в Україні скоротилася до 8,5 тисяч осіб на добу

09:35 01 травень Київ, Україна

За повідомленням глави МОЗ Максима Степанова, за останню добу в країні було зафіксовано 8,5 тисячі нових випадків коронавірусу. Це на 1,5 тисячі менше, ніж напередодні. Всього за час пандемії в Україні на коронавірус заразилися 2,078 млн осіб.

"8549 нових випадків коронавірусної хвороби COVID-19 зафіксовано в Україні станом на 1 травня 2021 року. Зокрема, захворіли 374 дитини і 145 медпрацівників", - інформує Степанов.

Також за минулу добу:

госпіталізовано - 3 051 особа;

летальних випадків - 351;

одужали - 14 956 осіб;

здійснено тестувань за добу - 83 336 (в тому числі методом ПЛР - 37455, методом ІФА - 13016, досліджень швидкими тестами на антиген до SARS-CoV-2 - 32865).

За весь час пандемії в Україні:

захворіли - 2 078 086 осіб;

одужали - 1 670 481 особа;

летальних випадків - 44 436;

проведення ПЛР-тестів - 9 456 234.

Кількість захворювань в регіонах на добу:

м. Київ - 671 випадок;

Вінницька область - 196 випадків;

Волинська область - 185 випадків;

Дніпропетровська область - 745 випадків;

Донецька область - 570 випадків;

Житомирська область - 218 випадків;

Закарпатська область - 129 випадків;

Запорізька область - 405 випадків;

Івано-Франківська область - 131 випадок;

Київська область - 433 випадки;

Кіровоградська область - 173 випадки;

Луганська область - 157 випадків;

Львівська область - 448 випадків;

Миколаївська область - 245 випадків;

Одеська область - 454 випадки;

Полтавська область - 385 випадків;

Рівненська область - 291 випадок;

Сумська область - 188 випадків;

Тернопільська область - 200 випадків;

Харківська область - 730 випадків;

Херсонська область - 187 випадків;

Хмельницька область - 446 випадків;

Черкаська область - 537 випадків;

Чернівецька область - 98 випадків;

Чернігівська область - 327 випадків.

Нагадаємо, напередодні повідомлялося про 10 072 нових випадки захворювання на коронавірус, померли 307 пацієнтів.

Також напередодні стало відомо, що дві області України покинули "червону" зону.