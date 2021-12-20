До ослаблення карантину не готові вісім областей

Як повідомляє Міністерство охорони здоров'я України, з-за високого рівня захворюваності на коронавірус станом на сьогодні, 19 липня, в восьми областях країни не дотримані необхідні показники для введення ослаблення карантинних заходів.

Так, за даними Міністерства охорони здоров'я, до ослаблення карантину не готові Вінницька, Волинська, Закарпатська, Івано-Франківська, Львівська, Одеська, Харківська і Чернігівська області.

Зокрема, в Закарпатській області занадто високий показник завантаженості ліжок, в Чернігівській - недостатнє охоплення тестування, у Волинській області відсоток виявлення нових випадків перевищує встановлений Міністерством охорони здоров'я цільовий показник.

У Вінницькій, Івано-Франківській та Одеській областях зафіксовано перевищення по динаміці. У Львівській та Харківській областях більше одного показника перевищує встановлені Міністерством охорони здоров'я.