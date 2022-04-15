Через COVID Україну відвідало в 4 рази менше туристів

08:31 20 листопада Київ, Україна

З березня по листопад 2020 року кількість туристів, що відвідали Україну, зменшилася в чотири рази, повідомляє Державне агентство з розвитку туризму в Україні з посиланням на дані Державної прикордонної служби.

У 2020 році Україну відвідало 2,7 млн туристів, тоді як за аналогічний період 2019 року - 10,7 млн.

Також, за даними Нацбанку, за дев'ять місяців 2020 іноземні туристи витратили в Україні в 27 разів менше валюти, ніж за аналогічний період 2019 року.



В цілому за три квартали 2020 громадяни інших країн привезли в Україну тільки 244 млн $, тоді як за весь 2019 іноземні туристи витратили в Україні 1,62 млрд $.



Через карантин і закриті кордони впали і витрати українців на подорожі за кордон: за дев'ять місяців 2020 року цей показник склав 3,26 млрд $, що в 2,2 раза менше, ніж за дев'ять місяців 2019 року. Відзначається, що більшу частину цієї суми становлять витрати українських заробітчан за кордоном.