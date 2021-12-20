Відомі терміни другої хвилі COVID-19 в Україні

Головний санітарний лікар України Віктор Ляшко озвучив терміни настання другої хвилі коронавируса в країні. Імовірно це середина осені. Як діяти і до чого готуватися населенню вже є рекомендації, але чи будуть вони дотримуватися - велике питання.

"Ми бачимо, що тенденції поширення коронавирусной хвороби в світі не позитивні, і сьогодні в Європі починається друга хвиля. Починається зростання випадків коронавирусной хвороби в Німеччині, Швейцарії, значно зростає кількість випадків в Іспанії. Тому ми повинні бути готові до збільшення кількості випадків. І ми прогнозуємо, що в Україні може бути збільшення кількості випадків коронавирусной хвороби саме під час епідсезону грипу та ГРВІ, з жовтня по квітень ", - повідомив Ляшко.

У зв'язку з цим регіонам намір доручити підготувати ліжковий фонд до можливого збільшення грипу та коронавируса.

"Ми повинні підвести кисень до ліжок у відведеному постільному фонді, ми повинні забезпечити вірусними препаратами, засобами індивідуального захисту. Ми повинні підготуватися, поки у нас є час ", - каже санлікар.

За його словами, зараз система охорони здоров'я справляється з навантаженням. "Але ми прогнозуємо збільшення кількості випадків COVID", - додав заступник міністра.

Крім того, Ляшко закликав українців вакцинуватися від грипу, щоб уникнути коінфекції і одночасного перенесення грипу та коронавирусной хвороби. ВООЗ вже визначила штами грипу на прийдешній сезон, додав він.