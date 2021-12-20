Відомі терміни другої хвилі COVID-19 в Україні

Головний санітарний лікар України Віктор Ляшко озвучив терміни настання другої хвилі коронавируса в країні. Імовірно це середина осені. Як діяти і до чого готуватися населенню вже є рекомендації, але чи будуть вони дотримуватися - велике питання.
У зв'язку з цим регіонам намір доручити підготувати ліжковий фонд до можливого збільшення грипу та коронавируса.
За його словами, зараз система охорони здоров'я справляється з навантаженням. "Але ми прогнозуємо збільшення кількості випадків COVID", - додав заступник міністра.
Крім того, Ляшко закликав українців вакцинуватися від грипу, щоб уникнути коінфекції і одночасного перенесення грипу та коронавирусной хвороби. ВООЗ вже визначила штами грипу на прийдешній сезон, додав він.
Додати коментар (З'явиться після модерації)
Коментарі