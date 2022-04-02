Ізраїль заявив про зниження ефективності Pfizer через штам "Дельта"

10:31 06 липня Київ, Україна

Згідно з даними МОЗ Ізраїлю, з появою штаму "Дельта" в країні спостерігається зниження ефективності вакцини Pfizer до 64%.

Про це повідомляє Newsru.co.il.



При цьому, згідно з даними МОЗ, ефективність вакцини проти тяжкого перебігу хвороби, що приводить до госпіталізації, залишається на рівні 93%.



У компанії поки не прокоментували цю заяву.



Раніше прем'єр-міністр країни Нафталі Беннет розпорядився провести два медичних дослідження, що стосуються щеплень. Перше буде проведено серед пацієнтів, які пройшли вакцинацію, але потім заразилися коронавірусом, з урахуванням різних факторів (віку, фонових захворювань, дати вакцинації і т. д.). Дослідження буде проведено для вивчення ефективності вакцини і швидкості ослаблення її дії у людей різних вікових груп і з різними фоновими захворюваннями.



Друге дослідження - серологічне, спрямоване на вивчення зміни з часом у вакцинованих клітинного імунітету.



В Ізраїлі була одна з найефективніших в світі кампаній з вакцинації від коронавірусу. Близько 60% населення Ізраїлю отримали хоча б одну дозу щеплення Pfizer, в результаті чого кількість щоденних випадків COVID-19 знизилася з більш ніж 10 000 в січні. Однак через більш заразний штам "Дельта" кількість нових випадків COVID-19 почала зростати.