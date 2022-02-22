Ізраїль послаблює COVID-обмеження: впускатимуть навіть невакцинованих туристів

Ізраїль з 1 березня 2022 року впускатиме в країну навіть невакцинованих туристів, в даний час в Ізраїль допускаються тільки іноземці, щеплені від COVID-19.
У той же час, мандрівники повинні здати два COVID-тести перед в'їздом до країни: один до перетину кордону, а другий – після приземлення до Ізраїлю.
У той же час, мандрівники повинні здати два COVID-тести перед в'їздом до країни: один до перетину кордону, а другий – після приземлення до Ізраїлю.
Попри це Беннет пообіцяв «тримати руку на пульсі» і далі стежити за розвитком подій.
У січні 2022 року до Ізраїлю в'їхало близько 46 тисяч туристів. У січні 2020 року, ще до пандемії коронавірусу, цей показник становив 330 тисяч.
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