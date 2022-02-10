Ізраїль оголосив повторний локдаун

18:24 18 вересень Київ, Україна

Ізраїль став першою країною, яка оголосила про введення повторних жорстких карантинних заходів, обмеження починають діяти відсьогодні та триватимуть мінімум 3 тижні.

Про це 18 вересня повідомило видання The Jerusalem Post.



Також наголошується, що карантин буде діяти і під час Рош ха-Шана, і Симхат-тора, який святкують з вечора 9 жовтня до наступного заходу сонця.



Громадянам заборонено віддалятися від будинку більш ніж на 1000 метрів. В межах цієї відстані людям можна виходити в парки, на дитячі майданчики та для молитов в Йом-кіпур (Судний день), який цього року відзначається 27-28 вересня.



Відходити від будинку більше ніж на кілометр дозволяється лише в деяких випадках: на роботу, за продуктами та ліками, товарами першої необхідності, для надання допомоги людям у скрутному становищі, на похорони, обрізання, у суд, в Кнесет і на донорський пункт. До цього переліку входить також участь в акціях протесту.





Водночас займатися спортом всією сім'єю дозволяється, якщо для цього не потрібна поїздка на транспорті. Учасники змагань можуть займатися в спортивних центрах.



Ізраїльтянам заборонено ходити в гості, відпочивати на пляжах, збиратися компаніями більше десяти осіб в закритих приміщеннях і більше двадцяти - на відкритому просторі. Громадський транспорт і підприємства будуть працювати з обмеженнями. Освітні та розважальні установи, кафе, ресторани та спортивні клуби закриті, як і торговельні центри, перукарні та салони краси.



Уряд оголосив про програму з економічної підтримки населення і підприємців. Зокрема, вона передбачає зниження на десять відсотків зарплати деяких високопоставлених держслужбовців; зміну критеріїв отримання допомоги для бізнесу - тепер витрати будуть відшкодовувати тим підприємствам, оборот яких знизився як мінімум на 25 відсотків (замість колишніх 40 відсотків); прискорене отримання грошових виплат; допомога у сплаті муніципального податку.



Відзначимо, що Ізраїль став першою країною, де повторно оголосили загальнонаціональний карантин. Обмеження там скасували в травні, коли захворюваність скоротилася до поодиноких випадків на добу.